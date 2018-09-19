закрыть
19 сентября 2018, среда, 17:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Американец выиграл миллионы благодаря спонтанной покупке

1
  • 19.09.2018, 15:18
  • 1,311

Он отправился в магазин из-за внезапно начавшегося дождя.

Американец Чарльз Мартин (Charles Martin) выиграл в лотерею джекпот после спонтанной покупки лотерейного билета. Как сообщает lenta.ru со ссылкой на информационный портал UPI, он отправился в магазин из-за внезапно начавшегося дождя.

Житель штата Вирджиния косил газон после работы, когда неожиданно начался ливень. Мартин убрал газонокосилку и отправился в магазин за продуктами, где купил несколько мгновенных лотерейных билетов. Мужчина стер защитный слой на одном из них и увидел, что выиграл главный приз — десять миллионов долларов (677,4 миллиона рублей).

«Я стер слой, и у меня чуть сердце не остановилось!» — признался он. Продавщица тоже сначала не поверила глазам и дважды проверила билет на сканере.

Представители лотереи дали Мартину выбор: либо получить все десять миллионов по частям в течение 30 лет, либо забрать 6,6 миллиона долларов (447,8 миллиона рублей), а потом выплатить за них налог на выигрыш. Он предпочел второй вариант.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц