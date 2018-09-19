Американец выиграл миллионы благодаря спонтанной покупке 1 19.09.2018, 15:18

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Он отправился в магазин из-за внезапно начавшегося дождя.

Американец Чарльз Мартин (Charles Martin) выиграл в лотерею джекпот после спонтанной покупки лотерейного билета. Как сообщает lenta.ru со ссылкой на информационный портал UPI, он отправился в магазин из-за внезапно начавшегося дождя.

Житель штата Вирджиния косил газон после работы, когда неожиданно начался ливень. Мартин убрал газонокосилку и отправился в магазин за продуктами, где купил несколько мгновенных лотерейных билетов. Мужчина стер защитный слой на одном из них и увидел, что выиграл главный приз — десять миллионов долларов (677,4 миллиона рублей).

«Я стер слой, и у меня чуть сердце не остановилось!» — признался он. Продавщица тоже сначала не поверила глазам и дважды проверила билет на сканере.

Представители лотереи дали Мартину выбор: либо получить все десять миллионов по частям в течение 30 лет, либо забрать 6,6 миллиона долларов (447,8 миллиона рублей), а потом выплатить за них налог на выигрыш. Он предпочел второй вариант.