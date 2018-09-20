Из-за акций протеста в РФ отменили результаты выборов губернатора 3 20.09.2018, 8:35

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Решение принял Приморский избирком.

Избирательная комиссия Приморского края РФ отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья, передал корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания крайизбиркома в четверг.

За соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов комиссии, 1 против.

"Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными", - сказала председатель крайизбиркома Татьяна Гладких, вынося вопрос на голосование.

Кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко уже заявил, что намерен в суде оспорить решение избиркома об отмене итогов выборов. «Мнение мое негативное, я крайне против, потому что считаю, что жители Приморского края 16 сентября избрали губернатора», — сказал он «Интерфаксу», объясняя свое решение. Ищенко не признает победу во втором туре выборов действующего главы региона Андрея Тарасенко, считая себя фактическим победителем голосования.

Накануне за отмену результатов второго тура высказалась глава ЦИК Элла Памфилова. «Мы решительно настроены на отмену выборов, если будет на то повод серьезный. И я хочу, чтобы это знали все сейчас, — никому спуску не будет», — заявляла она 19 сентября. Памфилова отмечала, что странности были обнаружены в ходе голосования за обоих кандидатов — как и у Тарасенко, так и у Ищенко были участки со 100-процентной поддержкой. Кроме того, 17 сентября МЧС ограничило доступ в ТИК Советского района Владивостока, под предлогом проводимых в здании работ, в связи с чем без присмотра, по словам Памфиловой, остались «важнейшие документы». В результате итоги голосования на 13 участках в Советском районе были признаны недействительными

Во втором туре выборов в Приморском крае участвовали кандидат от «Единой России», действующий врио губернатора Тарасенко и представитель КПРФ Ищенко. В ходе голосования, предварительные итоги которого при подсчете транслировались онлайн, вначале со значительным отрывом лидировал Ищенко. Однако после подсчета 99% протоколов вперед внезапно вырвался действующий глава региона. Эта ситуация привлекла широкое общественное внимание. Доследственную проверку в связи с сообщениями о нарушениях в ходе подсчета голосов начал Следственный комитет.

После этого во Владивостоке несколько тысяч человек вышли на акцию протеста.