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В субботу в Минске перекроют часть улицы Ленина

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  • 20.09.2018, 22:12

Участок улицы Ленина будет перекрыт 6 утра до 24 часов.

22 сентября в Минске пройдет велопробег и праздник по поводу «Дня без автомобиля», в связи с чем на весь день перекроют участок улицы Ленина. Подробности сообщает столичная ГАИ.

22 сентября, с 6 утра до 24 часов, будет перекрыт участок улицы Ленина (от проспекта Независимости до улицы Кирова) для движения в обоих направлениях.

Велопробег же будет проходить по проспекту от улицы Ленина до Национальной библиотеки.

В ГАИ сообщают, что организуют объезд по улице Энгельса, на участке от улицы Кирова до улицы Карла Маркса, а также по другим прилегающим улицам.


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