На пи'ке или в пике'? 1 Сергей Жбанов

21.09.2018, 19:35

Что ждет белорусскую экономику в 2025 году.

В своем эксклюзивном интервью телеканалу СТВ министр финансов Максим Ермолович сообщил немало банальных истин. Ну а зачем пугать народ на ночь глядя новыми животворными идеями? Потом будут кошмары сниться. А так вроде бы все обошлось.

Тем не менее, когда новоявленный министр заговорил о преодолении пика долговых платежей, сон как рукой сняло. Гость в студии взбодрил телеаудиторию, сообщив, что до 2025г. Беларусь должна выплатить, обслуживая и погашая госдолг, $23,5 млрд. «Необходимо эти пиковые выплаты сгладить», - пояснил министр, поделившись некоторыми соображениями на этот счет. Увы, тревоги он не развеял, а сомнений в успехе намеченного предприятия породил немало. По крайней мере, у тех телезрителей, кто в этот поздний час находился еще в трезвом уме и светлой памяти.

Справка: Для начала освежим память. О пике платежей по погашению внешнего госдолга власти впервые упомянули в пояснительной записке к бюджету на 2013г. «С 2013г. начинаются пиковые платежи по погашению внешнего государственного долга. Объем ресурсов, необходимых для этих целей в 2013г., составит около $2,3 млрд., что превышает платежи 2012г. в 2,6 раза», - говорилось в том документе. Но жизнь показала, что это цветочки, а ягодки мы собираем уже сегодня.

Прошло всего лишь 5 лет, а страна по этой статье расходов уже тратит почти по $4 млрд. ежегодно. И это не конец пика (или, если хотите, ужаса), который, как известно, придется на 2023г. Но это ужас не без конца.

По словам Ермоловича, конец пика уже близок и намечен на 2025г. С чем всех и поздравляем! Потом, говорят, полегчает. Надо лишь только воплотить мероприятия, намеченные родным правительством.

Первое, что предстоит сделать: «Идем на новые рынки заимствования с тем, чтобы часть этого долга рефинансировать, обеспечив профицит бюджета и не ухудшая качество финансирования бюджетной сферы». Иными словами, нежный вариант избавления от долгов, предполагающий «сохранение качества финансирования бюджетной сферы», нам обещают путем рефинансирования, т.е. новых заимствований; «75% долга мы будем рефинансировать», - пояснил министр финансов, породив, по меньшей мере, еще пару вопросов к этой части программы.

Кстати, министр утверждает, что, чтобы снизить уровня госдолга, «надо тратить меньше, чем мы зарабатываем». И данный банальный тезис принципиальных возражений не вызывает. Если бы не ремарка Ермоловича о том, что, выполняя указание главы государства, бюджетникам повысят тарифную ставку.

Выходит, что благородный порыв Лукашенко Минфин собирается профинансировать (пусть и косвенно) с помощью новых внешних заимствований, невзирая на динамику производительности труда, уже заметно отстающую от темпов роста зарплаты? В этом свете становится понятным стремление главы Минфина рефинансировать 75%, а не 50%, как прежде. Известно, что с 2015г. действовало бюджетное правило: на 50% выплаты по госдолгу должны рефинансироваться, а на 50% осуществляться за счет недолговых источников. Хотя фактически это правило никогда не соблюдалось.

Справка: В 2017г. управляющий средствами ЕАБР сообщил, что Беларусь не выполняет показатель, «предусматривающий ограничение нецелевых государственных заимствований объемом не более 75% от потребности в погашении государственного долга». Согласно данной публикации, в 2015г. Минфин Беларуси фактически привлек Br67 трлн., что составляет 118% к сумме погашения, а в 2016г. привлечение составило 101,4% к сумме погашения.

Поэтому заявление бывшего первого вице-премьера Василия Матюшевского, сделанное незадолго до отставки, о том, что в 2019г. Беларусь должна выплатить $3,7 млрд. по внешним обязательствам, рефинансируя 50% данной суммы, вполне укладывалось в рамки требований ЕАБР. Новый белорусский кабинет министров внес изменения в действующее правило, и причины этого, надо полагать, кроются в российском налоговом маневре и нежелании российских властей впредь терять бюджетные доходы в пределах $600 млн. за счет так называемой «перетаможки» 6 млн.т нефти в пользу Беларуси.

Стремление Минфина привлечь ресурсы «на более комфортные сроки по более комфортным ставкам» вполне укладывается в стратегию управления госдолгом. Однако попытка министерства решить поставленную задачу с помощью российского и китайского долговых рынков, наряду с отказом от сотрудничества с МВФ, никакой реакции, кроме оторопи, не вызывает.

Ведь Александр Лукашенко не единожды объяснял населению, что более дешевых ресурсов, чем МВФ, ни Россия, ни Китай не предоставляет. И мы это твердо усвоили в отличие от Минфина. Вот только одна беда - МВФ не рефинансирует долгов и не выделяет средств на повышение зарплаты.

Ну и наконец о желании министерства выработать стратегию, позволяющую без долгов финансировать деятельность белорусских (читай, государственных) предприятий. Прекрасно!

Но какой же внешний кредитор выделит этим славным предприятиям, тратящим уже сегодня чуть ли не половину выручки на обслуживание и погашение старых долгов, новый заем без гарантий государства? Вряд ли на это пойдут те же китайцы, являющиеся основными поставщиками связанных кредитов белорусским предприятиям, которые и рады попасть в кредитный рай, но грехи не пускают.

Кстати, из-за пресловутых госгарантий оценки госдолга по отношению к ВВП у Максима Ермоловича и международного рейтингового агентства Fitch Ratings уже отличаются - примерно на 10%. Минфин в подобных расчетах госгарантии не учитывает и считает, что показатель госдолга Беларуси находится в пределах безопасной зоны, т.е. не достигает 45% к ВВП. Fitch Ratings же бьет тревогу, считая, что в т.г. госдолг Беларуси возрастет с 52,5% и приблизится к 56%. Минфин хоть и считает по-своему, но, как следует из слов Ермоловича, соломку подстелить явно не прочь. Значит, вероятность того, что государству придется оплачивать обязательства госпредприятий, действительно высока.

Сергей Жбанов, «БелГазета»