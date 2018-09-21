Верный признак Аркадий Бабченко

21.09.2018, 21:49

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Аркадий Бабченко

Фото: соцсети

Довольно скучно быть очевидной Кассандрой.

В селе Кенделен в Кабардино-Балкарии начался очередной конфликт между кабардинцами и балкарцами. Кабардинцы шли на гору Канжаль, чтобы отпраздновать там годовщину победы кабардинского народа над войском Крымского ханства в битве 1708 года.

Дорога шла через балкарское село. Балкарцы отказались их пропустить. К кабардинцам присоединились адыги и черкесы и двинули на село. Балкарцы выступили в ответ. Начались стычки, была слышна автоматная стрельба. В Кендлен введена Росгвардия. Село полностью окружено. Начались столкновения с росгвардией. Камни, дымовые шашки, резинострел, разбитые машины. Черкесы пытались прорваться через соседнее село Заюково, там тоже начались столкновения с балкарцами. Первые раненные. Волнения перекинулись в Нальчик. Манифистация, стычки с полицией. Поступают сведения, что к конфликту на стороне балкарцев подключаются чеченцы и ингуши.

До шизофрении напоминает конец восьмидесятых, правда? Опять все то же самое - разваливающаяся империя, межэтнические столкновения на её окраинах. Верный признак. Впрочем, не надо быть особым гением, чтобы предсказать, что на Кавказе будет полыхать первым. Довольно скучно быть очевидной Кассандрой. А когда полыхнет по-настоящему, покатится, как снежный ком, и контролировать его там будет уже никто не в состоянии. События начинают ускоряться довольно быстро. На этом фоне я бы предложил активизировать постройку рва.

Аркадий Бабченко, «Фейсбук»