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Павел Климкин: Переговоры в Минске - это профанация

  • 21.09.2018, 22:30
Павел Климкин
ФОТО: УНИАН

Формат себя окончательно исчерпал.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что происходящее на переговорах в Минске преимущественно является профанацией. Об этом 21 сентября он сказал в эфире "Радио НВ", cообщает "Гордон".

По словам Климкина, сейчас "минского формата нет, есть минская площадка".

"Происходящее на переговорах в Минске, в основном – профанация. За исключением минимально возможного обсуждения вопросов безопасности, вопросов освобождения заложников, какие-то вопросы, связанные с гуманитарными очень человеческими вещами о том, как помочь нашим гражданам на оккупированных территориях", – отметил он.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе проходят в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.


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