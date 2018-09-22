Fitch: Спор США и Китая замедлит рост мирового ВВП 22.09.2018, 11:11

Торговая война бьет по мировой экономике.

Международное рейтинговое агентство Fitch обновило прогноз роста мирового ВВП в связи с эскалацией торговой войны между Китаем и США. Об этом говорится в обзоре Fitch, пишет zn.ua.

Ожидается, что темпы роста мирового ВВП снизятся в 2019 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,1%.

"Наш прогноз теперь учитывает недавнюю существенную эскалацию торговых ограничений между США и Китаем, в связи с чем прогноз по росту экономики Китая в 2019 году понижен на 0,2 п.п., до 6,1%, а прогноз по росту глобальной экономики - на 0,1 п.п. в сравнении с июньским прогнозом, до 3,1%", - пишет Fitch.

В целом агентство прогнозирует ускорения темпов роста мирового ВВП до 3,3% или на 0,1% по сравнению с 2017 годом.

Рост ВВП США также повышен на 0,1 п.п., до 2,9%, а прогноз роста экономики Еврозоны - снижен на 0,3 п.п., до 2%, добавили в Fitch.

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 24 сентября новых пошлин на китайскую продукцию на сумму $200 млрд. К концу 2018 года тарифная ставка составит 10%, но в 2019 году вырастет до 25%.

Китай ответил пошлинами на американские товары на сумму $60 млрд с тарифной ставкой 5% и 10%.