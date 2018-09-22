Шах и мат существующей системе власти Юрий Самодуров

22.09.2018, 13:39

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Юрий Самодуров

Фото: svoboda.org

Нам нужно выбираться на новую дорогу, ради себя самих.

Попробую показать, что Владимир Путин только что сам поставил шах и мат существующей политической системе управления страной и своей системе власти (необратимо нарушив ее базовые условия и стабильность). Задача разумных общественных сил – довести смысл произошедшего до сознания мыслящей части общества и кремлевской администрации и побудить их это признать. Что дальше будет происходить в системе управления страной можно в общих чертах предвидеть. Хочет ли, и пойдет ли разумная часть государственных чиновников, силовиков, предпринимателей и трудящихся по этому пути – вопрос который им придется решать и соответственно этому решению действовать.

Как президент-автократ, поддерживающий систему имитационной демократии в нашей стране и действующий и правящий в рамках этой системы, Владимир Путин сам, на глазах всех только что совершил два шага ставящих этой системе шах и мат и ведущих ее к изменению и краху. Эти шаги и Путин и Кремль, даже если бы захотели, не могут взять обратно и "отыграть назад".

Первый опрометчивый шаг – это решение Путина повысить возраст выхода на пенсию женщинам и мужчинам на 5 лет! Ни администрация Путина, ни он сам не понимали и не приняли во внимание, что пять лишних лет работы ЭТО СЛИШКОМ МНОГО для уже пожилых и среднего возраста людей без высшего образования, живущих от зарплаты до зарплаты и проработавших на обычной, "неинтеллектуальной" и в основном тяжелой работе всю свою жизнь – за прилавком в магазине, на производстве, в строительстве, в сфере услуг и т.д. и не имеющих никаких льгот "по возрасту". А это десятки миллионов граждан. Если бы возраст выхода на пенсию повысили на три года мужчинам и на два года женщинам, люди бы повозмущались, но скрепя сердце согласились с повышением.

Но то, что людей поставили перед необходимостью отработать еще 5 лет, тем более что пенсии и зарплаты у большинства весьма низкие, расценивается десятками миллионов граждан (я не имею ввиду льготников и, тем более военных, полицейских, судей, других силовиков, пенсионный возраст которым не повысили и у которых он намного меньше, чем у большинства трудящихся) КАК ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННОЕ УХУДШЕНИЕ СВОЕГО ПОЛОЖЕНИЯ навязанное им АВТОРИТАРНЫМ ОБРАЗОМ властью и как фактическое нарушение условий социально-экономического общественного договора, соблюдавшегося еще с советских времен. В самом упрощенном виде общественный договор десятков миллионов граждан нашей страны с руководством СССР, а в последние полтора десятка лет и с Путиным лично можно выразить фразой: "Вы не трогаете нас, а мы, несмотря на то, что жизнь и работа нас измотали, не трогаем вас".

Нарушение в одностороннем порядке этого условия социальной стабильности это НОВАЯ, ОЧЕНЬ КРУПНАЯ И ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА В ОТНОШЕНИЯХ ВЛАСТИ И НАРОДА (и управлении страной), которую Владимир Путин и Кремль создали сами, не думая о ее последствиях для существования системы имитационной демократии.

Предложить новый, улучшающий, а не ухудшающий положение и условия жизни десятков миллионов людей социально-экономический, общественный договор Путин и Кремль в ближайшие и в более отдаленные время не могут. А если бы и хотели, то даже контуры такого нового общественного договора не просматриваются.

Мне кажется у нашего народа издавна существует представление и чувство, что руководитель страны – будь-то царь, президент и даже избранный на партийных выборах премьер-министр, кем бы они ни были и как бы не управляли – не имеют права и не должны открыто и явно ухудшать и без того нелегкие условия жизни и положение большинства населения страны.

Повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет, без какой-либо приемлемой и принимаемой людьми компенсации, резко и сильно ухудшило жизнь и положение десятков миллионов людей. Этим своим решением Путин сам объявил, что неформальный, но подразумевавшийся и действовавший до последнего времени общественный договор о взаимном признании сложившихся в стране социально-экономических условий жизни, в том числе возраста выхода на пенсию и невмешательстве людей в действия Кремля, в политику, в то, как Путин и его администрация управляют страной потерял силу и более не действителен.

Второй опрометчивый шаг Путина и Кремля – непризнание победителем выборов в Приморье кандидата КПРФ Ищенко, который на этих выборов набирал большинство голосов и должен был стать их победителем. Но вместо решения о пересчете голосов на тех 19 участках, где результаты подсчета были по признанию ЦИК и Эллы Памфиловой фальсифицированы (и при том фальсифицированы по распоряжению штаба (!) действующего губернатора Тарасенко, соперника Ищенко) Элла Памфилова по распоряжению Путина (сама она такого решения принять не может), назначает новые выборы через три месяца.

Комментируя это сообщение оппозиционные политики, журналисты, мои френды в фейсбуке пишут, что "хрен редьки не слаще", что "Ищенко, даже если бы и был избран, проводил как и Тарасенко ту политику, которую ему "спустят" из Администрации Президента" и т.д. и т.п. Иными словами, все или почти все демократы и либералы говорят: "какая разница кто будет губернатором в Приморье – кандидат от КПРФ или от партии власти" – "оба хуже!".

Люди, стоящие на этих позициях, не увидели, что распоряжение Путина не признавать победу на выборах в Приморье даже столь номинального и формального соперника партии власти, как кандидат от КПРФ и назначение в Приморье новых выборов, вместо пересчета голосов на нескольких участках с одиозными результатами голосования, означает не больше и не меньше, чем изменение политического режима и в стране, а именно, даже жалкая форма имитационной демократии замещается произволом первого лица.

Говоря о "нормах" имитационной демократии я имею ввиду, что имитационная демократия включает предварительное согласование с администрацией президента всех участвующих в выборах кандидатов на посты губернаторов и мэров крупных городов. Имитационная демократия включает приглашение администрацией президента и участие в выборах спойлеров, критикующих власть для придания выборам видимости конкуренции. Понятно, что участники выборов от партии власти пользуются всеми преимуществами своего должностного положения в ходе избирательной кампании. Понятно, что на выборы губернаторов или мэров городов не допускают кандидатов, по которым у администрации президента нет уверенности, что они будут поддерживать политику Кремля. Понятно, что имитационная демократия подразумевает использование "административного ресурса" дающего ЕЩЕ БОЛЬШИЙ ПЕРЕВЕС за счет различных нарушений и фальсификаций в пользу кандидата от партии власти. Но когда все "процедуры и формы" имитационной демократии властью реализованы – форма и принцип существования имитационной демократия требует от властей (и власть должна это сделать) признать победителем выборов того, за кого при подсчете голосов ПО ПРАВИЛАМ АРИФМЕТИКИ проголосовало большинство избирателей.

Своим решением о проведении новых выборов в Приморье Путин сам поставил шах и мат системе имитационной демократии, которая до этих выборов все же действовала.

Проблема в том, что результаты проведения всех последующих выборов в стране даже по "нормам" имитационной демократии отныне для их участников ничем не обеспечены! Захочет Путин снова не признать неугодного ему человека победителем выборов на губернаторскую должность или должность мэра и снова объявит выборы несостоявшимися и даст распоряжение ЦИК (будь то Элла Памфилова или кто-то вместо нее – совершенно неважно) назначить новые выборы. А ведь вместо того, чтобы объявлять новые выборы губернатора Приморья Путин имел по закону право снять неугодного ему победителя этих выборов Ищенко через очень короткое время – может быть через месяц после его вступления в должность. Но и этого соблюдения норм имитационной демократии Путин не захотел!

Россия оказалась в начале новой дурной и шальной дороги, которая по сути ведет от авторитаризма к диктатуре.

До сих пор имитационная демократия и соблюдение Путиным условий общественного договора с народом о пенсионном возрасте были в России существенными инструментами положения и управления страной и одними из оснований относительной социально-политической стабильности режима.

После краха системы имитационной демократии на выборах в Приморье доверия к ней не будет уже даже у чиновников, силовиков, судей, а не только у сторонников КПРФ, ЛДПР, Социалистов и гражданских активистов.

О крахе общественного договора касающегося возраста выхода на пенсию я уже сказал выше.

Получается, что в будущем власть сможет, и будет опираться в основном на силовиков.

Что и когда ждет всех нас на этой дороге конкретно сказать нельзя, но направление и "конечный пункт" движения известны – диктатура силовых структур, и вероятно неуправляемый, стихийный политический и социальный взрыв.

Хотят ли разумные чиновники администрации президента, разумные сотрудники всех других органов власти, разумные силовики, даже разумные сотрудники ФСБ, предприниматели, известные и относительно "упакованные" деятели культуры, политические аналитики, академики РАН и т.д. идти по этой дороге? Или поймут, что нельзя отказываться "от всего и сразу" – и от отправленного Путиным в корзину общественного договора по поводу возраста выхода на пенсию и от отправленной только что в корзину Путиным системы имитационной демократии.

Понимают ли те, к кому я обращаюсь, что нужно срочно с этого пути к диктатуре свернуть или хотя бы затормозить, и что сделать это можно поддержкой требования КПРФ о признании Ищенко победителем выборов в Приморье!

К сожалению, на совместное заявление с этим требованием руководства КПРФ, Социалистов, Парнаса, Яблока, Навального я не надеюсь.

Но все же что-то можно и необходимо сделать в вопросе выборов в Приморье. Не потому, что "хрен" Ищенко хоть на капельку слаще "редьки" представителя партии власти, и не потому, что программа КПРФ нам мила, а потому что шах и мат той системе отношений и управления, в которой мы живем поставлен уже самим Путиным и стране и нам нужно выбираться на новую дорогу, ради себя самих.

Юрий Самодуров, kasparov.ru