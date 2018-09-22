Первая в Британии женщина-телохранитель: «Мозги важнее мускулов!» 22.09.2018, 15:07

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Джеки Дэвис

Фото: Aaston Parrot

Телохранитель сегодня - престижная профессия.

Джеки Дэвис говорит, что стала первой женщиной-телохранителем в Великобритании. За тридцать лет карьеры ей довелось обеспечивать безопасность представителей королевской семьи и знаменитостей, спасать заложников и вести скрытое наблюдение. Ее история вдохновила создателей нового триллера с Нуми Рапас в главной роли, который снимает компания Netflix, пишет BBC.

"Когда я делала первые шаги в профессии, эта работа считалась "делом настоящих мужчин", - рассказывает Джеки. "Меня приставляли только к клиентам-женщинам или детям, и в этом была определенная ирония: большинство моих коллег-мужчин были семейными людьми, а у меня тогда и детей-то не было!"

Поступив сначала на службу в полицию, Джеки в 1980 году решила перейти в частный охранный бизнес, поскольку ей казалось, что там работа будет более разнообразной. "Мне хотелось заниматься личной охраной, слежкой, расследованиями".

Сейчас эта профессия считается престижной - спасибо в том числе и сериалу "Телохранитель", вышедшему на Би-би-си. Кили Хоуз и Ричард Мэдден играют в нем министра внутренних дел и ее личного охранника. Сценарий Джеда Меркурио полон неожиданных поворотов, перестрелок и страсти в отношениях главных героев.

"С точки зрения кино там все в порядке - это хорошая драма, - комментирует Джеки. - Но в реальности, если подобное случится, вас уволят сразу и без вопросов".

По работе Джеки приходилось много разъезжать по свету, останавливаясь в шикарных отелях. Но, по ее словам, когда 12-16 часов в день тебе приходится быть предельно собранным, готовым немедленно и не задумываясь отреагировать на любую угрозу, такая жизнь уже не кажется гламурной. Кроме того, телохранитель приносит в жертву профессии личную жизнь. "Иногда дома не появляешься по 8-10 недель", - говорит она.

Специализацией Джеки были наиболее опасные области ее профессии: слежка и освобождение заложников. Однажды ей пришлось просить милостыню на улицах в Ираке, будучи закутанной в бурку - это была часть операции по освобождению похищенных нефтяников.

Когда твоя работа - предотвратить угрозу жизни клиента, планируя свои действия на несколько шагов вперед, чтобы избежать потенциального риска, реальная жизнь может быть не менее драматичной, чем любое кино.

Ричард Мэдден и Кили Хоуз в телесериале Би-би-си "Телохранитель"

Фото: BBC/World Productions

"Нас преследовал отряд пакистанской армии, мы направились в Кашмир. Но здесь у нас на пути оказались кашмирские повстанцы, которые вступили в перестрелку с пакистанцами, и мы оказались под перекрестным огнем", - вспоминает Джеки Дэвис.

Она со своей командой работала под прикрытием - это была операция по спасению 23-летней британки, которую обманом вывезли в Пакистан вместе с ее новым мужем. Вместо супружеского дома девушка оказалась в заточении. Ей удалось передать сообщение своей матери о том, что она похищена. Ее мать обратилась за помощью к Джеки.

Ночью Джеки пробралась в деревню, где девушку держали прикованной к кровати. "Она рассказала мне, что находится на третьем месяце беременности, что ее насиловали, морили голодом и избивали. Я пообещала: "Мы вернемся и увезем тебя отсюда!"

Но неожиданно им позвонили и сообщили, что прикрытие провалено. "Беназир Бхутто (бывшая премьер-министр Пакистана - прим. Би-би-си), чью безопасность я когда-то обеспечивала, опознала меня и догадалась, что я провожу здесь операцию по освобождению", - рассказывает Джеки.

Это означало, что необходимо менять план и действовать стремительно.

"Мы вынуждены были штурмовать виллу, заплатив водителю такси, чтобы он протаранил ворота", - говорит Дэвис. Она вместе со своей командой освободила девушку. Уходя от погони, они направились в Индию. Выжимая из своей машины все, что возможно, они пересекли горы.

Нуми Рапас в новом триллере Netflix. Прототипом главной героини стала Джеки Дэвис

Фото: Whitaker Media

"Нас специально тренировали для этого, но с нами была беременная девушка, которую перед этим били и морили голодом, у которой из обуви была только пара шлепанцев. Вот она - настоящий герой". К счастью, группе удалось уйти от погони и уцелеть под перекрестным огнем в Кашмире - они смогли доставить девушку домой.

По словам Джеки, в охранном бизнесе за время ее работы произошли две большие перемены: теперь в нем занято больше женщин, хотя до сих пор на 10 мужчин-телохранителей в Великобритании приходится одна женщина-личный охранник. Кроме того, эта профессия стала более престижной. Из-за угрозы терроризма люди больше заботятся о безопасности.

Политическая нестабильность вкупе с ростом числа мультимиллионеров на Ближнем Востоке и в Китае привели к росту этого сегмента бизнеса в последние годы.

Отчеты Конфедерации европейских служб безопасности свидетельствуют, что в сфере безопасности в Великобритании занято более 230 тыс. человек, для Евросоюза эта цифра составляет 1,9 млн (при том, что сейчас на территории Европы действует 44 тыс. охранных агентств). Хотя лишь часть этих людей работает непосредственно телохранителями.

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Фото: Getty Images

В Великобритании отраслевым регулирующим органом для охранных агентств служит Управление индустрии безопасности (SIA), которое занимается персональным лицензированием - все новички проходят специальный курс подготовки и должны получить сертификат.

По словам Джеки, любой, кто занимается обеспечением личной безопасности, должен помнить, что он не друг клиента. "Он должен держать в голове эту простую установку, чтобы появляться, когда это нужно клиенту, и удаляться в тень, когда в нем нет необходимости".

Сейчас компания Netflix снимает фильм о Джеки, который будет называться "Вплотную" ("Close"). На создание этого триллера с Нуми Рапас в главной роли его создателей вдохновила история жизни и карьеры Джеки Дэвис, которая выступила консультантом картины.

Режиссер Вики Джюсон рассказывает: "Работа с Джеки позволила сделать боевые сцены максимально реалистичными, что было очень важно".

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Фото: Getty Images

Вопреки стереотипам, рисующим телохранителя крепким мужчиной в темных очках, Джеки настаивает, что в этой профессии важнее работать головой, чем мускулами.

"Избравшим нашу стезю нужно изучать маленькие тонкости, необходимые для работы с каждым клиентом. Например, какие нож и вилку и когда использовать в мишленовском ресторане, как правильно заказать послеобеденный чай, когда стараешься затеряться среди постояльцев гостиницы "Ритц". Также нужно быть в курсе последних трендов. Скажем, быть в состоянии обсудить текущую динамику биржевых индексов, а не только очередной выпуск реалити-шоу", - советует Джеки Дэвис.

Она не отрицает, что эта работа может быть сопряжена с опасностью, но, по ее словам, не стоит постоянно из-за этого переживать.

"Вы выполняете работу, для которой вас специально подготовили. Вот когда все заканчивается, вы думаете: "Боже мой, что это было!"