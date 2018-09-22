«Фонтанка» нашла еще нескольких коллег Боширова и Петрова 2 22.09.2018, 16:06

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Издание нашло очередные паспорта «ГРУшной» серии.

Сегодня издание «Фонтанка» опубликовала материал, в котором проверила гипотезу The Insider и Bellingcat о том, что номера паспортов Петрова и Боширова, обвиняемых в покушении на Скрипаля, относятся к особой «ГРУшной» серии.

Напомним, этот вывод был основан на том, что у обоих агентов номера отличались лишь одной цифрой и были очень близки номеру другого провалившегося агента ГРУ — Эдуарда Шишмакова (Широкова). Если у Петрова и Широкова номера заканчивались на на 294 и 297, то у Шишмакова был тот же номер паспорта, но с окончанием 323.

Фонтанка обнаружила, что следующим после Боширова паспорт с номером на ...295 получил некий Крымский. Следы присутствия человека с такими данными "Фонтанке" удалось найти только в реестре исполнительных производств ФССП. 16 июля 2015 года на Крымского межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 Москвы составил материал.

В качестве места жительства привлеченного к ответственности в виде штрафа 3000 рублей за нарушение ПДД гражданина указано Хорошевское шоссе, 76 Б. (напомним, по этому адресу находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны).

Фонтанка также нашла некоего Андреева, номер загранпаспорта которого на несколько единиц меньше номера паспорта Боширова, и по нему Андреев осенью 2016-го летал в Белград (тогда же туда летал и Шишмаков-Широков).

Гражданин Андреев с долгом 500 рублей за автомобильный штраф тоже оказался в реестре исполнительных производств ФССП, и его место жительства тоже обозначено Хорошевское шоссе, 76 Б.

Попутчиком Андреева в Белград был гражданин Потемкин. Он, по информации «Фонтанки», известен Росреестру по покупке земельного участка в Клинском районе Подмосковья под индивидуальное жилищное строительство, местом постоянного жительства гражданин указал разведподразделение Минобороны.

Видимо, Потемкину симпатична эта аббревиатура, так как при покупке автомобиля Nissan X-Trail в 2011 году он местом жительства указал еще один адрес спецслужбы – все то же Хорошевское шоссе, 76 Б. В качестве контактного телефона мужчина дал московский сотовый номер оператора «Мегафон».