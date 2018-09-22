Как в ВКЛ началась Реформация 22.09.2018, 18:28

Идеи Лютера нашли свой отклик на землях наших предков.

Вернуть первоначальный смысл евангельских заповедей, упростить богослужение и отказаться от жажды наживы, алчности. Таков был главный смысл движения, которое охватило все слои населения Западной Европы в начале 16 века. Многие откликнулись на проповеди профессора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера, который в 1517 году напомнил немцам о том, что Христос не требует пышности в молитвах, в церковной службе. Богу нужна искренняя вера, свободная от условностей.

Такие мысли нашли своих приверженцев не только в Германии и Швейцарии, но и Великом Княжестве Литовском. Проповедь Лютера принял и первопечатник Княжества Франциск Скорина, который печатал свои Библии на понятном народу языке, на старобелорусском.

Источник: litvin.pl

Книги Скорины отвергали догмы, каноны. Попытка Скорины наладить печать книг в Москве потому закончилась провалом. его издания в Московии жгли на кострах и предавали проклятию. И князь Андрей Курбский, бежавший от деспотии Ивана Грозного, но считавший своим долгом защищать православие, призывал уничтожать издания скориновской типографии везде, где только можно.

Однако ни православные и католические пастыри, ни влиятельные магнаты вроде Курбского не могли остановить течения мысли. Семена, посеянные Скориной в начале 16 столетия, вскоре прорастут и дадут новое поколение свободомыслящих людей. Идеи религиозной реформации проникают в высшие слои общества ВКЛ. Сам канцлер, высший чиновник страны, князь Микалай Радзивил Черный в 1533 году принимает протестантизм и открыто заявляет о своей вере. Канцлер основывает в крупнейших городах Княжества школы евангельской веры -- в Бресте и в Вильно.

Одновременно с канцлером в протестантизм переходят многие представители магнатов и шляхты, славные воины и государственные деятели -- паны Глебовичи, Сапеги, Воловичи, Вишневецкие, Ходкевичи, Огинские. К 1569 году парламент ВКЛ почти целиком состоит из евангельских христиан. Показательно, что в Новогрудском воеводстве из православия переходят в протестантизм 580 из 600 шляхетских семей.

Источник: litvin.pl

Религиозная реформация смягчает нравы. Высшие чиновники Княжества полагают, что нужно облегчать положение крестьян. Радзивил Черный инициирует аграрные перемены, наделяя землепашцев волокой (21 гектар пашни). Землю старались выделять одинакового плодородия, по справедливости. После реформы 1556 года в ВКЛ наблюдается рост урожайности зерновых, укрепляется крестьянский класс. Княжество начинает массово экспортировать ячмень в Балтию, в Польшу.

Сельская община распадается. а это в свою очередь дает импульс развитию ремесла. Увеличивается городское население, которое производит нужные крестьянству товары -- одежду, упряжь, орудия труда, посуду. Протестанты магнаты Сапеги приглашают из стран Западной Европы единоверцев, которые страдают от религиозных гонений. В Литву приезжают опытные мастера из Германии, Голландии, Франции, которые организуют первые мануфактуры. Так начинает расти местная промышленность.

Протестантизм, религиозная реформация приводят Великое Княжество Литовское к лучшей эпохе его истории. Это золотой век, пора расцвета, укрепления государства. Все происходит из-за внимания к личности, к человеку, права которого власть старается охранить и поддержать. Именно поэтому появляются литовские знаменитые Статуты, которые опережают время, напоминая нам о ценности личности, а не деспотии и произвола.

Историки называют шедевром юридической мысли Статут 1588 года, самый совершенный юридический кодекс в Европе того времени. Он провозгласил идею правового государства, в котором закреплялось разделение судебной и исполнительной властей, ликвидировались судебные привилегии богачей, утверждались принципы свободы совести. все жители Княжества согласно Статуту были равны в юридическом аспекте. Статьи Статута предусматривали презумпцию невиновности для дворянина, купца, крестьянина, воина.