КХЛ: Минское «Динамо» уступило московскому 1 22.09.2018, 19:42

«Зубрам» не удалось добиться третей победу кряду.

Минское "Динамо" потерпело поражение от одноименного клуба из Москвы в выездном поединке регулярного чемпионата КХЛ — 2:5. В составе команды из столицы России хет-триком отметился 39-летний суперветеран Максим Афиногенов, пишет pressball.by.

ДИНАМО МОСКВА — ДИНАМО МИНСК — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

ДИНАМО М: Бочаров (Еременко); Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачев (А) — Афиногенов (А); Волков — Никулин (К), Брюквин — Закриссон — Петунин; Зайцев — Вишневский, Панкратов — Мозер — Индрашис; Прибыльский — Меньшиков, Моисеев — Ефремов — Сидляров.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Павлович — Хауден (А) — Пулккинен; Осипов — Хенкель, С.Костицын (К) — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Знахаренко, А.Костицын (А) — Китаров — Казионов; Дроздов — Волков — Буйницкий; Евенко, Литвинов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Афиногенов (12.46). 1:1 — Евенко (Хауден, 27.00). 2:1 — Афиногенов (Шипачев, Койвисте, 31.28 — бол.). 3:1 — Кагарлицкий (Койвисте, Шипачев, 35.48 — бол.). 4:1 — Афиногенов (Хиетанен, Койвисте, 44.42 — бол.). 4:2 — С.Костицын (Хауден, 52.14 — бол. 5Х3). 5:2 — Петунин (Закриссон, 55.20).