Кремлю нужно срочно переходить к плану «Б»2
- 22.09.2018, 20:33
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Но его нет даже в проектных черновиках.
Не нужно быть гениальным политтехнологом или анонимным инсайдером, чтобы проследить явную тенденцию последних недель: Владимир Путин перестал быть гарантом побед на выборах выдвинутых Кремлем кандидатов, сообщает Telegram-канал "Запретное мнение"
Еще полгода назад подобное невозможно было даже представить, а сегодня это уже свершившийся факт, ознаменовавший переход позднего путинизма к новому этапу своей истории.
"Партия президента", "кандидат президента", "одобрено президентом" - предвыборные лозунги, отжившие свой век и более не несущие никакого реального профита.
Кремлю нужно срочно переходить к плану "Б", но его нет даже в проектных черновиках. Ведь все последнее десятилетие чекисты держались лишь на плане "П - значит Путин", и сейчас на них словно вылили ведро ледяной воды.
Чтобы от этого оправиться нужно время, которое, возможно, впервые в новейшей истории РФ начинает играть против правящей элиты.