«Свадебные деньги потратили на покупку дачи и не пожалели»6
- 23.09.2018, 14:19
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Как белорусская молодежь решает «квартирный вопрос».
Молодая семья из Пинска за свадебные деньги купила дачу с заброшенным домом и перестроила его до неузнаваемости. Теперь это прекрасное место для летнего отдыха. Счастливая владелица загородной недвижимости Дария поделилась с tut.by своей «Дачной историей»:
- У нас нет своего жилья, всегда переезжали с одной съемной квартиры на другую. Поэтому очень хотелось, чтобы у нас появился свой собственный уголок.
Наша дачная история началась в 2015 году сразу после свадьбы. Подаренные деньги мы решили не тратить на свадебное путешествие, а приобрести дачный участок и создать собственный уголок для отдыха.
После непродолжительных поисков приобрели два смежных, заросших участка без воды и электричества в 11 километрах от Пинска.
На одном из них был расположен домик, который не использовался более 15 лет. Он был практически разрушен, но муж уверил меня, что переделает его своими силами.
Решено было использовать только фундамент и стены домика, а все остальное — под замену и перепланировку. Дом увеличили, пристроив кухню и террасу.
На втором этаже расположилась небольшая уютная спальня.
Над фасадом думали долго — хотелось, чтобы дом выглядел оригинально. В итоге выбрали стиль фахверк. Вечерами с мужем рисовали, как это будет выглядеть. И вот, что из этого получилось.
Уже к лету 2016 года были проведены электричество, вода и канализация, пристроена терраса и кухня, перекрыта и утеплена кровля, возведен металлический забор.
На террасе муж сделал собственными руками деревянный массивный стол с лавками, за которым помещается все наши гости.
Свекровь сшила шторы на террасу. Они защищают от яркого солнца, которое появляется здесь после обеда. Они развеваются по ветру и создают романтическое настроение. В шутку наши гости называют дачу «Алые паруса».
Напротив террасы муж построил мангал из натурального камня с дымоотводом. Благодаря такой системе, дым идет вверх и совсем не мешает отдыхающим.
Санузел сделан в отдельной постройке, разделен на помещение для инструмента, туалет и душевую. На одном участке посеяли газон и посадили декоративные деревья и кустарники, а на втором — обустроили сад и огород.
Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди большие планы: сад камней за домом, детская игровая площадка, патио.