«Свадебные деньги потратили на покупку дачи и не пожалели» 6 23.09.2018, 14:19

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Фото: tut.by

Как белорусская молодежь решает «квартирный вопрос».

Молодая семья из Пинска за свадебные деньги купила дачу с заброшенным домом и перестроила его до неузнаваемости. Теперь это прекрасное место для летнего отдыха. Счастливая владелица загородной недвижимости Дария поделилась с tut.by своей «Дачной историей»:

- У нас нет своего жилья, всегда переезжали с одной съемной квартиры на другую. Поэтому очень хотелось, чтобы у нас появился свой собственный уголок.

Наша дачная история началась в 2015 году сразу после свадьбы. Подаренные деньги мы решили не тратить на свадебное путешествие, а приобрести дачный участок и создать собственный уголок для отдыха.

Фото: tut.by

После непродолжительных поисков приобрели два смежных, заросших участка без воды и электричества в 11 километрах от Пинска.

На одном из них был расположен домик, который не использовался более 15 лет. Он был практически разрушен, но муж уверил меня, что переделает его своими силами.

Фото: tut.by

Решено было использовать только фундамент и стены домика, а все остальное — под замену и перепланировку. Дом увеличили, пристроив кухню и террасу.

Фото: tut.by

На втором этаже расположилась небольшая уютная спальня.

Над фасадом думали долго — хотелось, чтобы дом выглядел оригинально. В итоге выбрали стиль фахверк. Вечерами с мужем рисовали, как это будет выглядеть. И вот, что из этого получилось.

Уже к лету 2016 года были проведены электричество, вода и канализация, пристроена терраса и кухня, перекрыта и утеплена кровля, возведен металлический забор.

Фото: tut.by

На террасе муж сделал собственными руками деревянный массивный стол с лавками, за которым помещается все наши гости.

Фото: tut.by

Свекровь сшила шторы на террасу. Они защищают от яркого солнца, которое появляется здесь после обеда. Они развеваются по ветру и создают романтическое настроение. В шутку наши гости называют дачу «Алые паруса».

Напротив террасы муж построил мангал из натурального камня с дымоотводом. Благодаря такой системе, дым идет вверх и совсем не мешает отдыхающим.

Фото: tut.by

Санузел сделан в отдельной постройке, разделен на помещение для инструмента, туалет и душевую. На одном участке посеяли газон и посадили декоративные деревья и кустарники, а на втором — обустроили сад и огород.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди большие планы: сад камней за домом, детская игровая площадка, патио.