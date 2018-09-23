В 2019 году в Украине появится танк еще лучше «Булата» 1 23.09.2018, 17:55

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Т-64БМ "Булат"

Фото: segodnya.ua

Пока в Украине в лидерах «Оплот» и «Булат», но их может подвинуть новая техника.

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова разрабатывает танк, который будет превосходить по боевым возможностям знаменитый Т-64БВ "Булат", а появится он в следующем году.

Об этом рассказал начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник, передает segodnya.ua.

По его словам, главная цель конструкторов – собрать достойный танк за как можно меньшие средства и непродолжительно время.

"Т-64БВ – наш основной танк, им обеспечено войска, танковые бригады. Я уже неоднократно отмечал, что бытовало мнение еще лет десять назад, что "Булат" – последняя модернизация, и все. Но, как показала практика применения этих машин, она имеет достаточно большой потенциал модернизации. Сегодня в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова осуществляют опытно-конструкторские разработки, и в следующем году мы будем иметь машину, которая по своим боевым свойствам будет превышать свойства танка "Булат" – и по защищенности, и по подвижности. Работы происходят комплексным методом – по подвижности, совершенствование моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением. Главная задача модернизации – изготовить за незначительные средства и короткое время надежный образец", – рассказал Мельник.

Украинский генерал отметил, что также происходят опытно-конструкторские разработки, касающиеся импортозамещения составляющих танка "Оплот".