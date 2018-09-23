Швейцарцы на референдуме отвергли предложения по качеству пищи и защите фермеров 23.09.2018, 19:46

Избиратели в Швейцарии подавляющим большинством голосов отклонили две инициативы по этической и натуральной пище.

Избиратели в Швейцарии подавляющим большинством голосов отклонили на референдуме в воскресенье две инициативы по этической и натуральной пище.

Предыдущие прогнозы свидетельствуют, что оба предложения были отвергнуты более 60% голосов, сообщает BBC.

Эти предложения были направлены на улучшение местного сельского хозяйства и распространение более натуральной продукции. Однако противники инициатив, в том числе руководители бизнеса и правительство, советовали людям голосовать против, поскольку эти инициативы вели к повышению цен и сужению выбора продуктов, а также резкой реакции со стороны зарубежных партнеров.

Первое предложение требовало большей правительственной поддержкы для натуральной, дружественной к животным продукции, а также более детальной маркировки на упаковке, чтобы люди знали, что они потребляют.

Оно также призвало к уменьшению продуктовых отходов и требовало, чтобы импортная продукция соответствовала швейцарским стандартам - для этого швейцарские инспекторы должны были бы проверять иностранных поставщиков на соответствие швейцарским требованиям.

Вторая инициатива требовала значительно большей государственной поддержки местных фермерских хозяйств, повышения тарифов на импорт продуктов питания и иностранной продукции, не соответствующей швейцарским стандартам.

Изначально избиратели поддерживали предложения, однако в конце кампании перед референдумом они очевидно изменили мнение, приняв во внимание предостережение от правительства, что предложенные меры невозможно выполнить. К тому же торговцы продовольствием предупредили, что это приведет к значительному повышению цен.

Министр экономики Иоганн Шнайдер-Амманн назвал предложения "опасными" и сказал, что они могут вызвать повышение тарифов и ответные меры от торговых партнеров.

Кроме того, швейцарцы голосовали в воскресенье по третьему вопросу - развитию сети велодорожек. Более 70% поддержали идею внести в Конституцию развитие велосипедной мобильности как приоритет в работе швейцарских властей. Стоит отметить, что в Конституции Швейцарии уже есть положение о необходимости системной поддержки и последовательного развития национальной сети пешеходных и туристических маршрутов.