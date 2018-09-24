«Едут за тысячу километров, когда рубль падает даже на 5 копеек» 24.09.2018, 9:38

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Фото: onliner.by

Есть ли еще смысл отправляться в провинцию России за б/у авто?

Казалось бы, автобум прошел. В конце 2014 года россияне узнали, что у белорусов есть немало денег — по крайней мере, достаточно, чтобы приобрести б/у машину. Пока российский рубль лихорадило, минский автопарк обновлялся с завидной скоростью. Прошло более трех лет. Казалось бы, наши автовладельцы должны все меньше посматривать на восток в поисках выгодных моделей на «вторичке». Но какова ситуация на самом деле? «Не узнаем, пока не увидим своими глазами», — так решили журналисты onliner.by и отправились за тысячу километров на авторынок в российском Ярославле.

Бесспорно, авторынки уже не те. Огромный процент бизнеса перетек в интернет, владельцы продаваемых машин не хотят просто так платить деньги — за возможность постоять на специально отведенной площадке. Может, кто-то и назовет такую торговлю стилем динозавров, вымирающим методом, однако автомобили на рынке стоят до сих пор. По крайней мере, в Ярославле.

В свое время сюда приезжали в поисках «чего подешевле». Помимо мотива экономии белорусы были движимы и другой идеей. Ходили слухи, что в обеих столицах РФ разгулялись мошенники. Продавцы-москвичи считались особенно ушлыми: при покупке «бэушки» могли ждать проблемы с документами, а у дилеров предлагали подписать предварительный договор, согласно которому приходилось значительно переплачивать. Бывали случаи, когда люди отдавали немалую сумму, а возвращались ни с чем либо на «бюджетке» в комплектации «барабан». Русскую провинцию, как считалось, подобные махинации обошли стороной, потому белорусам не лень было проехать и тысячу километров ради выгодной и честной сделки.

Российский автопром

В будний день на авторынке Ярославля откровенно пустынно. В то же время машины стоят чистые, ухоженные, без следов запущенности. Ряды выстроены даже не по классам, а скорее по тематике. На входе — эксклюзивные (в хорошем и плохом смысле) образцы: «буханка», «Волга», УАЗ с надписью «На Берлин!», «Нивы». Неужели эти автомобили еще кто-то покупает? Ка ни странно, но среди немногочисленных посетителей рынка были те, кто особенно присматривался именно к «буханке». Может, дело в цене? За покорителя немецкой столицы просят $1,5 тыс., за УАЗ-452 — почти $6 тыс.

Представитель Ульяновского автозавода с биркой «Patriot» продается за сумму немногим больше $10 тыс. Но оставим игры патриотов местным жителям. Определенно, белорусы за таким добром на русскую землю не потянутся.

Тем временем между рядами автомобилей растерянно ходят двое мужчин. «Сами ищем, приехали из Костромы — у нас там совсем беда, — рассказывают. — Выбора здесь тоже маловато. Не знаю, что делать будем. Говорят, переехали продавцы по другим местам — причем разным. Раньше все были на одной площадке, теперь разбросаны по городу, по автосалонам. Наверное, так им выгоднее. Но когда-то хоть хозяева стояли, можно было что-то обсудить, договориться. А сейчас — лишь номер телефона под лобовым стеклом. Если честно, надежда на интернет. Иначе выйдет, что зря приехали».

«Бюджетки»-пятилетки

При этом посетители рынка не спешат покидать стоянку, активно прицениваются к горячему сегменту — послегарантийным «бюджеткам». Rio, Logan, Polo, Fiesta, Solaris — все эти модели здесь переживают вторую молодость. Те, кто успел купить их на старте продаж (с 2011-го по 2013-й), с той же спешкой теперь ищут, кому бы продать. Попробуем сравнить минские цены с ярославскими.

На нашей «Автобарахолке» за идентичный Kia Rio со схожим пробегом в 95 тыс. км просят в среднем $7,4 тыс., здесь цена — $6,2 тыс. с торгом и кредитом.

Следующий на очереди — Volkswagen Polo Sedan 2011 г. в. с 1,6-литровым двигателем и 104 тыс. км позади. В Ярославле за него просят $6,3 тыс.

Вбиваем те же параметры в поиск «Автобарахолки» — цены стартуют от $6,5 тыс. за экземпляры с пробегом в 190 тыс. км и заканчиваются на отметке в $8350.

Неужели в Ярославле все «бюджетки»-пятилетки дешевле, чем в родном Минске? Не хочется в это верить. Направляемся к следующему экспонату — черному Hyundai Solaris 2013 г. в. со стандартным мотором объемом 1,6 литра, «автоматом» и неизвестным пробегом. Цена — 521 тыс. российских рублей, что примерно равноценно $7,8 тыс. Рядом с ним стоит та же модель, но 2011 г. в. за 465 тыс. (почти $7 тыс.).

За те же машины, но под брендом Accent, в одной гордой стране в центре Европы просят чуть более $9 тыс. за 5-летний экземпляр (тоже с АКПП), почти $8 тыс. — за 7-летний.

Ну ладно, последний шанс предоставляем одному из лидеров продаж Беларуси — без пяти минут внедорожнику Renault Duster. Если отключить мозг и поверить продавцу, на одометре кроссовера 2013 г. в. увидим 55 тыс. км. Те же 1,6 литра под капотом, МКПП, не бит, не крашен и даже может похвастаться задними парктрониками. Переводим цифру, указанную на бумажке под лобовым стеклом, — выходит $8490.

А что на барахолках отечества? У нас продают варианты 2013 г. в. только с 2-литровыми агрегатами, цены начинаются от $8,7 тыс. Максимальная стоимость — $11,5 тыс. (но с полным приводом и в хорошей комплектации).

Созерцание и подсчеты прерывает фраза незнакомца, сказанная с восточным акцентом: «Нечего тут смотреть. Поехали, брат, покажу тебе нормальную машину». Двое мужчин кавказской внешности активно уговаривают посмотреть точно такой же Ford Fiesta, какой стоит позади Duster, только поновее, побогаче и по выгодной цене. Обещают даже завезти на своем авто — но только если есть реальные деньги.

От заманчивого предложения прокатиться с двумя неизвестными мужиками меня избавляет сотрудник рынка: «Вам что-то подсказать?» Мужчины быстро ретируются, а новый знакомый по имени Андрей объясняет, что за долгие годы работы им так и не удалось избавить рынок от «переманивателей». «Обычная схема — предлагают точно такую же машину, но только с перламутровыми пуговицами, — говорит парень. — Не знаю, соглашается ли кто-то на авантюру, но похожие товарищи никак не переводятся».

Актуальная жизнь авторынка в РФ

«Да, в какой-то степени они пользуются спадом популярности рынка. Но это пока здесь немноголюдно — сейчас ведь рубль резко не скачет», — незаметно Андрей переходит к описанию актуальной жизни бизнеса. После того как он узнал, что я белорус и приехал сюда прицениться, чтобы скоротать время в ожидании автобоев, молодого человека потянуло на откровенные беседы о судьбах российского авторынка: «В 2015 году, конечно, был огромный поток покупателей, в том числе из Беларуси. Но мы ничего не проиграли тогда. Рубль упал, но мы подняли цены. И суммы все равно оставались выгодными для иностранцев. Сейчас говорят, что у людей закончились деньги, белорусы потянулись за автокредитами. Найти российский банк, который в Ярославле даст кредит гражданину РБ на покупку „бэушки“, — целая история».

«В „золотые“ времена машины пригоняли на площадку рынка, — продолжает Андрей. — Сейчас же перегонщики повыходили из теневого бизнеса. Одни стали автодилерами, держат салоны подержанных автомобилей. Фактически это дублеры рынка, но владельцы салонов (юрлица) сами выкупают машины у людей, а потом с накруткой выставляют их у себя на площадке. То есть это не автохаусы, выступающие посредниками между продавцом и покупателем. Другой популярный бизнес у бывших „гонял“ — автоломбард. Выдают деньги под залог в виде машины. Если долг вовремя не возвращают, тачку продают. В итоге авторынки отошли на второй план — люди уже не хотят самостоятельно продавать, стали больше беречь время. Ну и не стоит забывать про барахолки в сети».

«Несмотря ни на что, иностранцы до сих пор приезжают — каждый раз, когда видят хоть малейший спад нашей валюты. Из Беларуси, Украины, Казахстана едут за тысячи километров, когда рубль проседает даже на 5 копеек»

«Премиальные» авто

О выгодности ярославских цен и игре на разнице курсов легче говорить, когда имеешь дело с большими суммами. Потому направляюсь к самым дорогим лотам площадки. Жемчужина рынка — 6-летний BMW 320i с 2-литровым агрегатом и пробегом в 68 тыс. км (если верить листовке). Цена с учетом срочности — почти $10,1 тыс.

На нашей «Автобарахолке» цены на идентичную модель с пробегом до 100 тыс. км варьируются от $16,5 тыс. до $19 тыс.

А вот и люксовый пятачок — тройка столь востребованных в России Toyota Land Cruiser Prado. Самый дорогой из них стоит 2,05 млн российских рублей, или $30,8 тыс.

Ищем похожую модель с не самым мощным 3-литровым двигателем среди белорусских объявлений — наталкиваемся на цифру в $43 тыс.

С мыслями о выгоде, продолжая в уме подсчеты утильсборов, регистраций, перегонов и прочих трат, покидаю рынок. И тут внезапно из-за спины раздается знакомый голос:

— Ну что, брат, поедешь смотреть нормальную машину?

— Нет, — говорю, — спасибо. Уже насмотрелся.