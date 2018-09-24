Новым мэром Еревана стал комик 24.09.2018, 15:51

На выборах победу одержал блок «Мой шаг», поддерживаемый Пашиняном.

Центральная избирательная комиссия Армении к этому часу завершила электронный подсчет голосов на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана (опубликованы результаты со всех 475 избирательных участков), пишет armenia.im.

На выборах победу одержал блок «Мой шаг», поддерживаемый премьер-министром Армении Николом Пашиняном. За него проголосовали 81,06% избирателей (294109). Второй к финишу предвыборной кампании пришла партия «Процветающая Армения» с результатом 6,95% (25219). На третьей позиции альянс «Свет» с результатом 4,99% (18112).

Остальные участники показали результат в пределах статистической погрешности. И хотя блок «Свет» не преодолел необходимый барьер для прохождения в Совет старейшин Еревана (для блоков он составляет 8%, а для партий – 6%), в его отношении будет действовать то положение законодательства, согласно которому в представительном органе в любом случае должны работать минимум три политические силы.

Отметим, что выборы прошли при довольно низкой активности избирателей. Явка составила лишь 43,65% (370323). На очередных выборах в Совет старейшин Еревана 14 мая прошлого года явка составила 40,99% (345226).

Таким образом, возглавивший пропорциональный список блока «Мой шаг» комик Айк Марутян механически становится мэром столицы Армении, согласно пункту 2 статьи 44 закона Армении «О местном самоуправлении в городе Ереван», поскольку данная политическая сила получила гораздо больше необходимого для этого абсолютного большинства мест в Совете старейшин Еревана – столичном представительном органе.

В связи с тем, что по избирательному законодательству Центризбирком Армении должен объявить окончательные официальные итоги выборов на 7-ой день после голосования, 30 сентября, а согласно пункту 6 статьи 17 все того же закона «О местном самоуправлении в городе Ереван», в случае проведения внеочередных выборов первое заседание созывается на 10-ый день после этого, получается, что Айк Марутян вступит в должность 10 октября.