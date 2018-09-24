Польша вошла в список стран с наиболее развитыми рынками в мире 7 24.09.2018, 16:26

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Кроме Польши, в эту группу входят такие страны, как США, Япония или Германия.

Польша официально присоединилась к группе развитых стран, согласно классификации FTSE Russell. Решение было принято год назад, однако вступило в силу только сейчас. Кроме Польши, в эту группу входят такие страны, как США, Япония или Германия, передает «Радио Польша».

Польша стала первой страной центрально-восточнойосточной Европы, которая вошла в группу развитых стран.

Журналист издания Gazeta Prawna Гжегож Ошецкий объяснил, почему это так важно для Польши: «Это, наверняка, хорошая новость. Нужно помнить, что оценка FTSE Russell очень важна, потому что в индексах многих фирм, в портфелях многих инвестиционных компаний мы будем значиться как страна, акции фирм которой нужно покупать, все благодаря тому, что мы вошли в группу развитых стран».

На лондонской бирже польские представители принимали участие в церемонии, в рамках которой Польшу официально внесли в список стран с наиболее развитыми рынками в мире.