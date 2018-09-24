В Беларуси подсчитывают убытки после циклона «Фабьен» 1 24.09.2018, 18:32

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Фото с сайта onliner.by

После Беларуси циклон направился в Россию.

В Беларуси подсчитывают убытки после циклона "Фабьен". Он пришел в нашу страну ночью, двигался через Брестскую область, юг Минской, Могилевскую и Гомельскую области, после чего ушел в Россию (скорость движения циклона составляла около 60 км в час).

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Брестской области спасатели и специалисты других служб 17 раз выезжали на ликвидацию последствий стихии. Ветер достигал 20 м/с, он ломал деревья. Были повреждены 2 автомобиля и 1 здание. Никто из людей не пострадал. БелТА добавляет со ссылкой на "Брестэнерго", что до 14 часов электричество появилось в 25 населенных пунктах, где во время прохождения циклона произошли отключения. Это в основном Кобринский, Березовский и Пинский районы.

Фото: 112.by

Фото: 112.by

В Гомельской области порывы ветра достигали 20 м/с. В Лельчицком и Брагинском районах электричество пропало в 101 населенном пункте. На 15:00 без света оставались еще 67 населенных пунктов в Лельчицком районе. В Гомеле упало дерево и повредило автомобиль. Деревья падали и в Могилевской области (Бобруйск, Бобруйский, Могилевский и Кировский районы), никто из людей не пострадал.

В Минской области электричество пропало в 21 населенном пункте (Борисов, Жодино, Минский, Любанский, Пуховичский и Смолевичский районы). На 16:00 без света оставались 14 населенных пунктов.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки территория Беларуси будет оставаться под влиянием "Фабьена", ожидаются сильные дожди, местами ливни и шквалистый ветер, информирует телеканал ОНТ.