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Болельщики БГК — лучшие фаны лигочемпионской недели

  • 24.09.2018, 18:54
Фото с сайта by.tribuna.com

3500 брестчан получили звание «Fan of the Week».

3500 брестчан, что пришли поддержать мешковцев во время победного домашнего матча Лиги чемпионов с «Монпелье» (26:23), получили звание "Fan of the Week" от ehftv.com, передает «Прессбол».

Группа «А»: Вардар — 4 очка (2 игры), БГК им. Мешкова — 4 (2), Барселона — 2 (2), Виве — 2 (2), Веспрем — 2 (2), Райн Левен — 2 (2), Монпелье — 0 (2), Кристианстад — 0 (2).

Ближайшие матчи. 26.09. Райн Левен — БГК им. Мешкова (20.00). 29.09. Веспрем — Вардар. Кристианстад — Барселона. 30.09. Монпелье — Виве.


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