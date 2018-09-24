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WSJ: Мишень новых санкций США - контракты на поставки вооружений, заключенные РФ

  • 24.09.2018, 23:09

Вашингтон впервые воспользовался этими полномочиями.

Эксперты считают, что новые санкции США в отношении России задуманы как сигнал другим странам, чтобы те закупали поменьше российского оружия, пишет журналист The Wall Street Journal (перевод - inopressa.ru) Сэмюэл Рубенфельд по поводу мер в отношении российских юридических и физических лиц, а также китайского ведомства и его директора, о которых США объявили на прошлой неделе.

"Вашингтон впервые воспользовался этими полномочиями (по введению санкций. - Прим. ред.), сказали в четверг высокопоставленные чиновники журналистам на телеконференции. Но, заявили они, одна лишь угроза санкций, вероятно, предотвратила поставки вооружений общей стоимостью несколько миллиардов долларов", - сообщает издание.

"Вывод из этих заявлений таков, что угроза данных санкций реальна", - пересказывает газета слова Ричарда Нефью, который в бытность чиновником Госдепартамента США курировал вопрос санкций. "Он сказал, что включение китайской организации в санкционный список, наряду с высказываниями американских чиновников, - неявная угроза в адрес Турции и Индии, заключивших соглашения о поставке вооружений с Россией", - пишет автор.

Джудит Ли из фирмы Gibson Dunn & Crutcher LLP сочла особенно важным то, что США включили в список лиц, с которыми не рекомендуется сотрудничать иностранным правительствам и компаниям, еще 33 российских юридических и физических лица.

"Их включение в список не является прямым наложением санкций. Скорее, сказала Ли, это предостережение тем, кто совершает "существенные транзакции" с фигурантами списка, - предостережение, что они сами могут попасть под санкции", - пересказывает газета. А фигуранты списка, даже если их активы не будут заморожены, "обнаружат, что изолированы от глобальной коммерции", сказала Ли.


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