Троеморье: здесь решается будущее всего западного мира 1 25.09.2018, 12:38

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Фото: three-seas.eu

Главные итоги саммита в Бухаресте.

В Бухаресте 17-18 сентября прошел саммит Троеморья — стран Европейского союза, расположенных у берегов Балтийского, Черного и Адриатического морей. Впервые в форуме участвовал представитель Германии — в качестве наблюдателя. Поддержку межгосударственному объединению выражает США, сообщает «Радио Польша».

Чем сегодня является союз стран Центральной Европы и к чему стремится?

Инициатива Троеморье возникла три года назад и является своего рода площадкой для сотрудничества между двенадцатью странами — Австрией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией, Словенией и Венгрией, расположенными между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Цель этого объединения — еще больше сплотить Европейский союз за счет укрепления инфраструктуры, энергетического и экономического сотрудничества стран Центральной Европы.

Чем является инициатива Троеморье — каким-то новым блоком стран, который со временем может начать соперничать с остальным Европейским союзом, или все-таки, как заявлено, попыткой еще более тесной интеграции государств, объединенных общими историческими судьбами и географическим положением?

По мнению бывшего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, никакой двусмысленности в понимании Троеморья не может быть. Для этого нет оснований, — сказал он в интервью Польскому Радио:

«Троеморье сегодня ограничено государствами-членами ЕС, даже не выходит далее, как, например, бухарестская «девятка», включающая еще Турцию или «трилог» между Польшей, Румынией и Турцией, в которых главной целью сплочения является безопасность. В Троеморье идет речь о сотрудничестве, укреплении интеграции и нашего развития в рамках ЕС до уровня развития Западной Европы. И мы признали, что двумя факторами, обеспечивающими это, являются энергетическое сотрудничество, газовая безопасность и сотрудничество в области инфраструктуры — дороги, железнодорожные пути, соединяющие наши страны. Мы хотели бы, чтобы ЕС развивался не только в направлении Восток—Запад, но и на Север и Юг. Чтобы ЕС не был союзом, центр которого находится в треугольнике Берлин—Париж—Брюссель, а чтобы и наша часть союза находилась на том же уровне развития».

17 сентября Польшу на саммите Троеморья представлял президент Анджей Дуда. Он заявил, что Троеморье хочет стать заметным игроком на евроатлантической сцене: «Мы хотим, чтобы Центральная Европа была хорошо развитой, интегрированной и важной частью евроатлантического мира. Для достижения этой цели мы сосредоточимся на углублении интеграции в областях, которые наиболее важны для экономического развития: транспорта, энергетики и цифровых технологий».

На саммите Троеморья в Бухаресте присутствовали председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и Хайко Маас, министр иностранных дел Германии. По словам Витольда Ващиковского, присутствие главы Европейской комиссии подчеркивает, что проект Троеморье — это часть общеевропейской интеграции. Бывший министр иностранных дел Польши отметил важность того, чтобы страны Троеморья использовали фонды ЕС для своего развития, и чтобы дотации из них не перекрещивались.

В свою очередь, присутствие министра иностранных дел Германии дает, по мнению Витольда Ващиковского, стимул для расширения потенциала Троеморья: «Хайко Маас, как представитель Германии, заинтересован инициативой Троеморье. Германия несколько лет назад скептически относилась к Троеморью, даже критиковала, потом выступила с концепцией присоединения к инициативе. А пока что получила статус наблюдателя. Пока что это эксперимент. Посмотрим, как Германия будет реагировать. И станет ли Германия ценным дополнением к нашему объединению».

Витольд Ващиковский обращает внимание на особый интерес США к инициативе Троеморье. По словам бывшего министра иностранных дел Польши, Вашингтон как никто другой в мире понимает те вызовы, перед которыми стоит Польша, границы которой на востоке являются одновременно и рубежами ЕС и блока НАТО:

«Соединенные Штаты заинтересованы инициативой Троеморье. В прошлом году об этом заявил президент Трамп. У нас есть программа сотрудничества по импорту газа из США. И мы также заинтересованы в участии США в судьбах нашего региона, потому что объем польской торговли с США намного меньше, чем, например, у Польши и Чехии. А США являются мировой силой в области новых технологий. Мы должны расширить свое присутствие в США. Китай не заработал на торговле с Африкой или Ближним Востоком, а заработал на торговле с США. И мы также должны этот рынок использовать, потому что это большой рынок, объемный, очень развитый. Мы должны увеличить там свое присутствие».

17 сентября президент США Дональд Трамп на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой сказал, что его страна поддерживает цели инициативы Троеморье. Американский лидер подчеркнул, что эта инициатива ведет борьбу за свободу энергетического рынка: «Лидеры Центральной Европы прилагают все усилия для повышения доступности энергетического рынка ЕС для США, для снятия ограничений на торговлю энергией с Европейским союзом. Торговые барьеры пока что создают сложности Соединенным Штатам. США полностью поддерживают цели укрепления энергетической независимости».

Дональд Трамп отметил, что Вашингтон и Варшава сообща ищут варианты обеспечения энергетической независимости Польши и Европы: «Президент Дуда и я, Польша и Соединенные Штаты глубоко привержены достижению этой цели. Ни одна страна в Европе не должна зависеть от одного иностранного поставщика энергии. Польша неустанно работает над увеличением собственной энергетической независимости и других европейских стран. Она планирует построить новый трубопровод из Норвегии в Польшу, используя новейшие технологии».

Речь идет о газопроводе Baltic Pipe. Строительство его подводного участка должно начаться весной 2020 года. Завершение проекта намечено на октябрь 2022 года. По завершении проекта природный газ из Норвегии будет транспортироваться в Польшу через Данию.

Глава делегации Европейской комиссии в Дании Стина Сёварта отметила, что газопровод Baltic Pipe будет содействовать энергетической безопасности в Европе: «Baltic Pipe — это очень важный проект с точки зрения Европейской комиссии, потому что он соединяет три страны — Норвегию, Данию и Польшу и соединяет их с Центральной Европой, поэтому, с нашей точки зрения, Baltic Pipe станет важной частью энергетической инфраструктуры Европейского союза».

Петр Возняк, руководитель Польской нефтяной и газовой компании, государственной компании, занимающейся добычей природного газа и нефти, а также их хранением и продажей, отметил, что Baltic Pipe изменит структуру и форму газового рынка: «Все изменится благодаря терминалу природного газа в Свиноуйсьце, который уже действует, и новому газопроводу Baltic Pipe, который будет поставлять нам такое же количество газа, которое мы получаем с Востока за большие деньги и с большим риском. А теперь мы будем получать газ из Северного моря, в связи с чем политические риски и риск прекращения поставок без причины равен нулю».

По газопроводу Baltic Pipe в Польшу будет поступать около 10 миллиардов кубометров газа в год. Это стратегический инфраструктурный проект, направленный на создание нового газового коридора на европейском рынке. Инвестиции позволят транспортировать газ из Норвегии на датский и польский рынки, а также в соседние страны.

В то время, как Польша стремится переключиться с поставок природных ресурсов из России на США и Норвегию, премьер-министр Венгрии встречался с президентом России Владимиром Путиным и вел с ним переговоры. Как это может выглядеть в контексте сотрудничества государств Троеморья, направленного на выход из энергетической зависимости от Москвы? Рассуждает Витольд Ващиковский: «У премьера Орбана в настоящий момент нет альтернативы. Если проект Троеморье состоится, а Польша создаст мощный терминал природного газа, построим балтийскую трубу с норвежским газом, будет сооружен новый терминал на Черном или Адриатическом море, например, в Хорватии, через который мы могли бы импортировать больше газа, то тогда появится альтернатива. И тогда мы будем оценивать: стоит ли поставлять газ из России, или есть альтернатива. То же касается атомной электростанции, построенной еще советскими специалистами. Чтобы ее модернизировать, то дешевле всего это сделают россияне. В свете этого нужно оценивать действия Орбана. Он поддерживает санкции в отношении России, все что делает НАТО и ЕС в отношении России».

Ситуация на энергетическом рынке ЕС пока что далека от желаемой. И этот фактор — зависимости от российских природных ресурсов — еще будет не раз создавать преграды для полного взаимопонимания между государствами.

Сможет ли Германия присоединиться в полной мере к инициативе Троеморье? Это так и остается вопросом без ответа. Ведь Берлин активно прокладывает совместно с Россией вторую ветку газопровода «Северный поток 2», который станет источником еще больших поставок российского природного газа в ЕС. И предотвратить реализацию проекта пока что никто не может. Даже Дональд Трамп. Во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме 18 сентября президент США раскритиковал проект прокладки газопровода «Северный поток 2» между Россией и Германией. Президент Соединенных Штатов выразил неодобрение политикой Германии в этом вопросе: «Это абсурдно. Это очень плохо для немецкого народа. Я говорю это ясно и четко». В то же время американский лидер заявил, что не планирует вводить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода: «Мы сожалеем, что Германия платит миллиарды долларов за поставки энергии из России. И поверьте мне, немецким гражданам это не нравится».

Пока что, очевидно, странам Центральной Европы придется в рамках инициативы Троеморья искать самостоятельно пути выхода из энергетической зависимости от России. Но при этом не без поддержки сильного игрока — США. Как подчеркнул польский президент на саммите в Бухаресте 17 сентября, власти США считают инициативу Троеморье важным элементом евроатлантического сотрудничества. Это говорит о том, что Центральная Европа не остается одна со своими проблемами. В каком-то смысле здесь решаются многие вопросы будущего всего западного мира.