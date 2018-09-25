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Где в Минске наиболее загрязненный воздух

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  • 25.09.2018, 19:25
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В первую очередь специалисты отмечают три района.

Наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников характерно для Заводского, Партизанского и Фрунзенского районов столицы. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Начальник отдела контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Светлана Костян говорит, что в зависимости от специализации предприятия выбросы различаются по своему составу.

— Например, у предприятий машиностроительной отрасли они содержат углерода оксид, азота диоксиды, железо и его соединения и многое другое. Согласно статистическим данным, валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Минска от стационарных источников в последние годы стабилизировались, потому что предприятия устанавливают газоочистное оборудование, модернизируют производства и внедряют новые, более экологичные технологии.

Если рассматривать автотранспорт, то, по словам Костян, наибольшую нагрузку испытывают центральная часть города и крупные транспортные магистрали.


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