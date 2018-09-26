Октоберфест: Удивительные факты о пивном празднике осени 1 26.09.2018, 12:54

В этом году фестиваль будет длиться с 22 сентября по 7 октября.

Удивительные факты о немецком пивном фестивале

Октоберфест – это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. В 2018 году праздник будет длиться с 22 сентября по 7 октября, пишет segodnya.ua.

Впервые Октоберфест состоялся в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской (ее именем назван луг, где проходит праздник). Когда влюбленные обвенчались в 1810 году, члены королевской семьи решили отметить это событие массовым торжеством.

Октоберфест традиционно проводят в Мюнхене, Бавария. В честь праздника на Лугу Терезы устанавливают пивные шатры: 14 больших и 15 маленьких. Интересно, что большие шатры способны вместить до 10 000 человек.

Октоберфест принимает посетителей ежедневно с 10:00 утра и до 10:30 вечера, а в выходные дни – с 9:00.

Фестиваль считается открытым только тогда, когда ведущий праздника – мэр Мюнхена – откупорит первый бочонок пива и прокричит "Открыто!".

Продавать хмельной напиток на Октоберфесте имеют право лишь шесть пивоварен – Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus и Löwenbräu.

Октоберфестовское пиво довольно крепкое: в нем содержится целых 6% алкоголя.

Кельнерши на Октоберфесте переносят за раз огромное количество тяжелых пивных кружек. На празднике работают в общей сложности около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

Согласно данным организаторов праздника, в 2018 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте будет составлять от 10,80 евро до 11,50 евро.

На фестивале строго следят за тем, не обманывают ли посетителей. Объем пива в кружке не должен отличаться от 1 литра более чем на десятую часть.

На Октоберфесте любят промышлять карманники. Каждый год полиция регистрирует около 300 краж.

За время проведения фестиваля гости выпивают более 7 миллионов литров пива и съедают 1,5 миллиона жареных мюнхенских сосисок, 500 тысяч жареных кур, 65 тысяч свиных рулек и 84 быка.