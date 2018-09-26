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В Могилевской области обнаружено тело экс-бойца ММА

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  • 26.09.2018, 13:27
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Незадолго до смерти Андрея Гиринова высадили из автобуса.

Тело 37-летнего Андрея Гиринова обнаружили в Могилевской области. Все вещи были при нем. Мужчину высадил водитель автобуса. Что было дальше — неизвестно, пишет nn.by.

Могилевская милиция подтвердила факт обнаружения тела Гиринова. Но что именно произошло и что стало причиной смерти, пока не сообщают.

По информации гомельского портала «Сильные новости», Гиринов работал в Москве. У него возникли проблемы со здоровьем, он приехал в Гомель. Утром 9 сентября Гиринова высадили из автобуса. Почему — неизвестно.

Спустя 9 дней тело Гиринова обнаружили местные жители. Родственники Андрея уверяют, что алкоголя в крови погибшего не выявлено.

Ранее Гирин занимался единоборствами, был бойцом ММА. У него осталось двое детей.


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