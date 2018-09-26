Видеохит: Мальчик ворвался в прямой эфир к своей маме, чтобы потанцевать 26.09.2018, 15:31

Пользователям инстаграма выходка пришлась по душе.

Телеведущей американского канала пришлось ловить своего сына, который сорвал прямой эфир. Просто мальчику, похоже, наскучила рутинная работа мамы, поэтому он решил немного развлечься и потанцевать. Зажигательный танец, конечно, попал под прицелы камер, и зрители уже в восторге от энергичного парня, пишет medialeaks.ru.

Телеведущий американского телеканала E! News Джейсон Кеннеди поделился 21 сентября в своём инстаграме забавными танцами парня, который сорвал прямой эфир. Мальчишку зовут Дюк, и он сын коллеги Джейсона Джулианы Ранчич. Как оказалось, в тот день ребёнок пришёл на работу к маме и не знал, чем себя занять. И пока женщина рассказывала скучнейшие истории о жизни селебрити, её сын решил развлечь себя сам — перед камерами.

Сначала телеведущие вели прямой эфир и даже не догадывались, что маленький танцор уже находится за их спинами, чтобы воплотить в жизнь свой коварный план.

И вот неожиданно в кадре появляется парниша, довольно пританцовывая, а внимание камер мгновенно переключилось на энергичный танец. Судя по видео, он был так рад, что даже не обратил внимание на взрослых, которые начали смеяться над ним.

Телеведущая попыталась вывести сына из кадра, но это оказалось не так просто. Парень не переставал танцевать и энергично размахивать руками. Дюк так увлёкся, что никто уже не мог его остановить. Джулиане пришлось побегать за сыном по всей студии.

Когда Джейсон увидел, что телеведущая не может справиться с сыном, он решил прийти к ней на помощь. И вот это видео с танцующим от души парнем (и двумя взрослыми, которые за ним гоняются).

В этот же день телеведущая поделилась в своём инстаграме, что её сын не только танцует, но и помогает на съёмочной площадке. На видео Дюк пробует себя в качестве оператора.

И пока все в комментариях пишут, какая Джулиана прекрасная мать, британская телеведущая Кирсти Оллсопп ещё долго будет терпеть нехорошие слова в свой адрес. В одном из интервью она рассказала, что во время путешествий летает с мужем первым классом, а её дети — в экономе. И в твиттере её окрестили самой худшей матерью, но у телеведущей есть объяснение такому решению.