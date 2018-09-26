Футболисты БАТЭ до окончания сезона будут играть с траурными повязками
- 26.09.2018, 15:47
Таким образом борисовчане решили почтить память Анатолия Капского.
БАТЭ обратился в АБФФ с ходатайством разрешить игрокам клуба выходить на поле с траурными повязками в оставшихся до окончания нынешнего года поединках чемпионата и Кубка страны, пишет официальный сайт борисовского клуба.
Таким образом будет почтена память ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского.
АБФФ удовлетворила данное ходатайство.