Футболисты БАТЭ до окончания сезона будут играть с траурными повязками 26.09.2018, 15:47

Таким образом борисовчане решили почтить память Анатолия Капского.

БАТЭ обратился в АБФФ с ходатайством разрешить игрокам клуба выходить на поле с траурными повязками в оставшихся до окончания нынешнего года поединках чемпионата и Кубка страны, пишет официальный сайт борисовского клуба.

Таким образом будет почтена память ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского.

АБФФ удовлетворила данное ходатайство.