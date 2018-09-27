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Daily Mail опубликовала советы от белоруски, дожившей до 113 лет

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  • 27.09.2018, 8:50
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Рецепт долголетия от нашей землячки оказался одним из самых человечных.

Британская Daily Mail опубликовала советы, как прожить больше ста лет, собранные американским сайтом A Place for Mom после анализа интервью сотни долгожителей по всему миру, сообщает belmir.by.

Есть среди этого списка и секрет, которым поделилась белоруска Мария Кононович. Ей, как указано авторами исследования, на момент общения с журналистами исполнилось 113 лет.

«Быть добрым по отношению к другим, всех любить и не иметь врагов», – такое напутствие от долгожительницы из нашей страны значится в приведенном Daily Mail перечне.

Кстати, среди советов, которые давали представители «мафусаиловой когорты» из других стран, значатся и довольно неожиданные.

Например, мексиканка Леандра Лумбрерас полагала, что «перевалить» далеко за сотню лет ей помогло употребление в пищу шоколада, сон днями напролет и отсутствие брака.


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