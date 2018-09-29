Про полковника Чепигу 4 Илья Мильштейн, «Радио Свобода»

29.09.2018, 18:32

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История показывает, что нерушимые вроде Союзы рушились под тяжестью совершенных преступлений, подлостей и глупостей.

Что касается штандартенфюрера СС, то он, как все знают, 23 февраля выпивает бутылку водки, надевает буденовку, садится на коня и с шашкой наголо, выкрикивая что-то про мать, мчится по Унтер-ден-Линден. "Никогда еще, – доверительно сообщает нам Ефим Копелян, – Штирлиц не был так близок к провалу", и тут анекдот завершается, можно смеяться. Жертва своего патриотического безрассудства, полковник Исаев дальше будет выкручиваться в подвале у папаши Мюллера, но мы верим, что он выкрутится.

Хохма про недоразоблаченного еще "туриста Петрова" и "туриста Боширова", обернувшегося штандертенфюрером ГРУ Чепигой, звучит иначе. Собственно, если забыть, что речь идет о киллерах, смеяться над ними хочется постоянно. Это бесконечная комедия положений – с той минуты, как мы разглядели солсберецких на фотографиях, потом в процессе общения с Маргаритой Симоньян, и до дня, когда открылось, что один из них оказался полковником и Героем России. А главное, анекдот еще не завершен, и мы вольны гадать о происходящем, выстраивая собственные сюжетные линии.

Воображать, к примеру, как герои после возвращения из Лондона поют с Путиным про картинку в твоем букваре. Ну, ритуал такой: Анна Чапмэн с подельниками пела, после, наверное, Луговой с Ковтуном, теперь вот Чепига с сослуживцем приехали из командировки – и по кремлевским коридорам гулко разносится любимая песня Владимира Владимировича из кинофильма "Щит и меч".

Гадать вообще есть о чем.

Дело в том, что анекдоты на заданную тему, которые нам рассказывают уже довольно долго, по сути своей противоречивы. Анекдоты сшибаются, и мы, беспрерывно надсаживая бока, все-таки не вполне понимаем, над кем смеемся. В отличие от выдуманного человека в буденовке, наши реальные странники-отравители постоянно меняют личины. Цельный их образ никак не складывается.

Сперва на снимках, выложенных англичанами, мы видим не то явных гопников из подворотни, не то офицеров из Центра "Э", что, говорят, одно и то же. Позже, явившись на RT, они предстанут совершенно забитыми и несчастными ребятами, то ли полунищими бродягами. Свежая информация к размышлению о разведчике, служившем в Украине и в Чечне, "умном, хорошем, сообразительном" выпускнике военного вуза, заставляет по-другому отнестись как минимум к Анатолию Чепиге.

В первом случае мы потешались над бандитами, не умеющими, что называется, ни украсть, ни покараулить – то есть ни отравить по-человечески, ни смыться, не оставляя следов. Собеседники Симоньян даже на нее производили впечатление абсолютных идиотов, и враги России после их интервью со злорадством писали о полнейшей дискредитации и профнепригодности сотрудников некогда самой мощной из советских спецслужб. Да и сейчас пишут. Однако новые сведения о горе-путешественнике, оказавшемся героем России, склоняют к мыслям иным. Простая с виду картинка из жизни придурков внезапно обретает глубину, расплывчатость и объем.

Получается, что незамысловатые внешне убийцы – весьма талантливые актеры. Способные сыграть на камеру как тупых отморозков, так и запуганных дебилов, притом что в действительности они ("Петров" тоже наверняка полковник-герой, если не генерал-полковник) умны и сообразительны. Такая возникает версия, в рамках которой наши интуристы все сделали правильно, исполняя сложный приказ: и наследили как следует, и лиц не скрывали, и пузырек выбросили где нужно. Успешно закошмаривая англичан в соответствии с новейшей доктриной Путина: дескать, ракеты с ядерным двигателем у нас имеются, поэтому гуляем по Европе как хотим, и ничего вы нам не сделаете.

Это тоже, пожалуй, анекдот, но не очень смешной, на любителя. Скорее, даже анекдот, который российскому начальству пришлось изобретать по ходу дела, когда провалилась операция по тихому устранению Сергея Скрипаля – эта версия все-таки представляется основной. Когда англичанам в рекордные сроки удалось установить имена исполнителей и руководство принудило бравых офицеров засветиться на телеэкранах, что в итоге обернулось позорищем национального масштаба. А главнокомандующий, чей приказ они исполняли, опять предстал международным уркой типа покойного Муаммара Каддафи. Ну да, такого Каддафи, чьи дворцы не очень-то побомбишь, но репутация – это штука долговременная, и тот, кто сегодня похохатывает над мировым сообществом, вряд ли будет смеяться последним. Он вряд ли выкрутится.

Беда изгоя, даже самого могущественного и как бы готового на все, вплоть до развязывания Третьей мировой войны, заключается в том, что рано или поздно мировое сообщество начинает воспринимать его как смертельную угрозу. Как проблему, которую необходимо решать в целях выживания человечества. Исторический же опыт показывает, что все подобные проблемы в один прекрасный день решались, порой почти бескровно, и нерушимые вроде Союзы рушились под тяжестью совершенных преступлений, подлостей и глупостей. Так готовилась, помнится, "одна из крупнейших геополитических катастроф ХХ века" – и в условиях куда более комфортных для обреченного режима, нежели теперь.

Тут и выяснялось, что никогда еще вожди наши со всеми своими хитроумнейшими спецмероприятиями не были так близки к провалу. Притворяясь отморозками и глупцами, они в конце концов ими и оказывались. Анекдот кончался плохо и для тех, кто его сочинил, и для тех, кто жил внутри этого скверного анекдота.

Илья Мильштейн, «Радио Свобода»