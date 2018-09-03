Белорус выиграл самый престижный в мире конкурс оперного пения 3 3.09.2018, 14:03

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Павел Петров выиграл сразу в двух номинациях конкурса Operalia.

27-летний белорус Павел Петров выиграл сразу в двух номинациях самого престижного конкурса оперного пения Operalia – кроме основной, оперной награды, он получил и специальную Zarzuella. И за все это получит не меньше 40 тысяч долларов. О новости сообщил импресарио Александр Чаховский на своей странице в Facebook.

Комментарий Александра Чаховского

В комментарии для kyky.org импресарио рассказал, что есть еще два очень престижных конкурса: «Всего есть три самых престижных конкурса для оперных исполнителей: Operalia, BBC Cardiff Singer of the World и конкурс королевы Елизаветы в Бельгии. И если последние два белорусы уже выигравали, то Operalia, самый главный, нам еще не покорялся. Конкурсу 26 лет, он ежегодный. Туда присылают свои заявки на участие около тысячи человек, причем они все – профессионалы, которые выступают в театрах Европы и на крупных фестивалях. Комиссия отобрала около 40 человек, которые поехали в Лиссабон на финал. В прошлом году Павел даже не прошел этот отбор».

Павел (слева). Фото: Jose Luis R. Cortes

Александр рассказал о системе проведения Operalia: «40 участников приехали в Лиссабон и выступали на сцене перед жюри. В четвертьфинале они исполнили две арии, половина проходит в полуфинал – там они поют только одну арию. Жюри выбирает 12 человек, которые в финале поют по одной арии, но уже в сопровождении оркестра, при зрителях – то есть проходит такой гала-концерт. За дирижерским пультом был сам маэстро Пласидо Доминго, основатель конкурса».

Рассказал импресарио немного и про работу Павла, и про то, что у Беларуси есть немало молодых (все они моложе 40 лет) и успешных оперных исполнителей: «Основное место работы у Павла сейчас – это город Грац в Австрии.

Конечно, он ездит по разным городам. В этом сезоне он пел, пусть и не на главных ролях, на фестивале в Зальцбурге – это самый престижный в мире оперный фестиваль. А начинал он карьеру в Минске, мы с ним сотрудничали. Потом он стал солистом Большого театра. А когда был солистом стажерской группы оперного театра Цюриха, в 2016 году во время своего отпуска Павел приехал выступить на фестивале «Классика у Ратуши» и очень запомнился зрителям. Вообще, у нас сейчас есть целая плеяда молодых оперных исполнителей, настоящих жемчужин: Надежда Кучер, Оксана Волкова, Маргарита Левчук. Они все узнаваемы и известны в Европе».

Полностью посмотреть запись финала можно на сайте medici.tv, но нужно зарегистрироваться. А сейчас можете посмотреть выступление Павла на конкурсе в Берведеле, где он занял третье место.