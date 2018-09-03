Родные финалистов детского «Евровидения» усомнились в честности конкурса 2 3.09.2018, 19:09

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Победитель Даниэль Ястремский

Фото: vk.com/danielyastremsky

Родные финалистов, не прошедших на детское «Евровидение», требуют открыть протоколы голосования.

Родные и музыкальные руководители финалистов национального отбора детского «Евровидения-2018» написали открытое письмо в Белтелерадиокомпанию. Они не согласны с результатами голосования и просят их обнародовать. Папа победителя тоже «за», пишет tut.by.

На детском «Евровидении-2018», которое в этом году пройдет в Минске, Беларусь представит Даниэль Ястремский. Традиционно победителя финала выбирали по сумме голосов, полученных от зрителей (через звонки и СМС) и профессионального жюри. Зрители отдали ему максимум голосов, а жюри — 4 из 12 возможных баллов.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— После финала представители других участников были недовольны выступлением Даниэля Ястремского, — рассказывает Инна Радаева, художественный руководитель финалиста Ярослава Соколикова, а также продюсер группы «Дядя Ваня». По ее словам, в выходные несогласные поговорили и подготовили обращение в Белтелерадиокомпанию.

Подписи под документом, говорит Владимир Жилин, папа финалистки Маши Жилиной, поставили 18 человек.

— Среди них представители семи из десяти финалистов, — уточняет Инна Радаева.

Подписала обращение и Светлана Стаценко, подготовившая не одно поколение участников детского «Евровидения». В этом финале выступали ее ученики — финалисты Артем Скороль и Мария Жилина.

В письме, которое адресовано Ивану Эйсмонту, председателю Белгостелерадиокомпании, подписавшиеся указывают на следующее:

1. накручивание (проплату) СМС-голосований. Возможность финансово обеспеченных участников оплатить неограниченное количество голосов.

2. подозрение в подтасовке голосования членов жюри с целью обеспечения победы заранее определенного участника.

Скриншот письма в Белтелерадиокомпанию, которое в редакцию прислали родители

— Пару лет назад почему-то перестали открыто показывать голосование жюри, — высказывает недовольство Инна Радаева. — СМС и телефонное голосование тоже выстроено крайне некорректно, его можно подтасовать.

Допустим, говорит собеседница, у участника Васи есть состоятельный папа, который может купить много сим-карт, посадить людей, которые дружно проголосуют за его ребенка. А, например, у участника Миши нет таких финансовых возможности. И Миша сразу теряет шансы, связанные со зрительским голосованием.

— Конечно, утверждать, что такое произошло в этом году, мы не можем, ведь официального ответа телефонных компаний у нас нет, — дополняет художественный руководитель.

В связи с этим подписавшиеся требуют открыть протоколы зрительского СМС- и телефонного голосования, показать, как голосовало жюри, и, если нужно, провести переголосование.

— У нас есть претензии относительно трансляции, — продолжает собеседница. — Любой мало-мальский профессионал скажет: в выступлениях всех детей были проблемы технического характера. Например, фонограмма в трансляции была выведена плохо. У одного из мальчишек во время номера щелкнул микрофон. Все это может стать причиной для переголосования.

Письмо в Белтелерадиокомпанию направили в понедельник. Ответа собираются ждать дней пять. Если ничего не придет, представители финалистов собираются обратиться в администрацию Европейского вещательного союза детского Евровидения, ЮНЕСКО и Администрацию президента.

О письме в Белтелерадиокомпанию папа Даниэля Ястремского Александр узнал из звонка tut.by. Он говорит, что понимает эмоции родных других финалистов и совершенно не против, если результаты голосования зрителей и жюри обнародуют.

Победитель Даниэль Ястремский

Фото: vk.com/danielyastremsky

— Когда сын участвовал в российском «Голос. Дети» и члены жюри к нам не повернулись, я ощутил такое опустошение, — вспоминает тот момент Александр. — Поэтому я понимаю, почему люди (подписавшие письмо. — Прим.) так переживают за своих детей. Дети все это воспринимают проще, чем сами мамы и папы.

По словам Александра, он тоже и не ожидал, что за его сына проголосует так много людей.

— Мы долго анализировали, что к этому привело, — рассказывает собеседник. — До финала мы проехали по разным городам. Дэник пел возле гипермаркетов, где во время пения собиралось много прохожих. Они брали автографы, флажки. У сына значительно выросло количество подписчиков в соцсетях. Думаю, это и сработало.

В Белтелерадиокомпании сообщили, что письмо получили, сейчас оно находится на рассмотрении у руководства.