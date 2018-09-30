Пенсионная реформа в США длится 44 года, у нас ее проводят за пятилетку 1 30.09.2018, 21:36

Фото: tut.by

Белорусские власти не исключают повышение пенсионного возраста и после 2022 года.

С 1983 года в США увеличили пенсионный возраст на 2 года, но этого почти никто в стране не заметил – начатая тогда американская реформа о повышении пенсионного возраста с 65 до 67 лет растянута на 44 года и закончится только в 2027 году. Пенсионный возраст среди мужчин и женщин здесь является одинаковым, пишет «Гомельская весна».

Белорусские власти пенсионный возраст в 2017 году повысили на три года и это заметили сразу все – реформа по времени растянута всего на 5 лет и закончится уже в 2022 году, когда мужчины будут уходить на пенсию в 63 года, а женщины в 58 лет.

Решение о повышении пенсионного возраста в США на то время вступало в действие для тех, кто родился после 1937 года. Родившиеся в 37-м ушли на отдых в 65 лет. Тот, кто родился с 1937 по 1955-й ушли на пенсию в 66 лет, при средней продолжительности жизни в США в 79 лет. Родившиеся здесь с 1955-го по 1960-й – в 66 лет и 2 месяца и так далее.

Реформа, начатая в США в 1983-м, завершится только в 2027-м и составит 44 года. Иными словами, правительство США в 1983-м объявило о повышении пенсионного возраста на 2 года тем, кому тогда было 23 года. 67 лет им исполнится через 44 года, то есть в 2027-м. Тогда, в 23 года страдать, что они выйдут на пенсию не через 42, а через 44 года, никому из тех молодых людей и в голову не приходило. И не могло прийти. Поэтому сейчас о пенсионной реформе в США никто и не вспоминает, она прошла и проходит незаметно.

Решение белорусских властей о повышении пенсионного возраста коснулось тех, кто родился после 1957 года для мужчин и 1962 года для женщин, и будет повышаться на полгода каждый год вплоть до 2022 года. В отличие от американцев, белорусские пенсионеры при средней продолжительности жизни в 73 года будут уходить на пенсию не через два месяца в пятилетку как в США, а на полгода ежегодно.

67 лет в США - это полный возраст выхода на пенсию. А на самом деле, здесь в отличие от Беларуси, на пенсию можно выйти и ранее. В США существует два вида пенсии: есть государственная пенсия, точно такая же как и у нас, назначается государством и является как бы подарком от правительства, размер её зависит в основном от средней зарплаты сотрудника. На эту пенсию можно выходить и раньше, достиг минимального возраста в 62 года. Выплачиваться она будет в размере 75-80% от полной выплаты. А можно ещё раньше, если у человека какие-то проблемы со здоровьем или другие чрезвычайные обстоятельства. Пенсия будет конечно поменьше, но всё-таки жить можно.

Белорусское пенсионное законодательство по общему правилу не предусматривает права выхода на досрочную пенсию. Получить пенсию ранее установленного возрастного порога на 5 и 10 лет у нас могут лишь те, кто трудился определенное количество лет во вредных условиях труда (по так называемых Списках должностей и профессий №1 и №2). Следует отметить, в случае потери здоровья с наступлением инвалидности государство у нас выплачивает пожизненно вне зависимости от возраста социальную пенсию, размер которой будет зависеть от степени утраты трудоспособности.

Напомню, в 2017 году в Беларуси был принят Закон, по которому право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста:

в 2016 году: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет;

в 2017 году: мужчины — 60 лет 6 месяцев, женщины — 55 лет 6 месяцев;

в 2018 году: мужчины — 61 года, женщины — 56 лет;

в 2019 году: мужчины — 61 года 6 месяцев, женщины — 56 лет 6 месяцев;

в 2020 году: мужчины — 62 лет, женщины — 57 лет;

в 2021 году: мужчины — 62 лет 6 месяцев, женщины — 57 лет 6 месяцев;

в 2022 году и последующие годы: мужчины — 63 лет, женщины — 58 лет.

Белорусские власти не исключают, что повышение пенсионного возраста может продолжиться и после 2022 года.