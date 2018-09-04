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Аркадий Бабченко: Беларусь будет следующей целью России

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  • 4.09.2018, 14:46
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Аркадий Бабченко
Фото: Гордон

Журналист проанализировал военные учения РФ в 2017 и 2018 году.

Де-факто поглощение Беларуси Россией уже состоялось, и она станет следующей целью РФ после Украины, заявил журналист Аркадий Бабченко в эфире Радио НВ, сообщает nv.ua.

"Мне кажется, что Беларусь будет следующей, потому что это одна из самых очевидных целей. Де-факто, на мой взгляд, поглощение Беларуси Россией уже состоялось. И сейчас идут учения на Дальнем Востоке с Китаем, предыдущими были учения Запад-2017 на территории Беларуси, и это говорит о том, что о государственном суверенитете Беларуси уже можно говорить все меньше и меньше", - отметил он.

Бабченко предположил, что возможное территориальное поглощение произойдет без войны, а также в результате возможного создания новой территориально-государственной формации президент РФ Владимир Путин сможет "обнулить" срок своих полномочий на этом посту.


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