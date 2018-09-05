Названы лучшие осенние продукты для похудения 5.09.2018, 8:59

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Иллюстрация: xvatit.com

Диетологи – об особенностях питания в наступившем сезоне.

С приходом осени гардероб меняется на более длинную и тёплую одежду, но многие, похоже, забывают, что уход за телом - это круглогодичный процесс, который не должен ограничиваться сезоном. То, что летний сезон прошёл, не означает, что можно теперь выглядеть плохо, и это важно, потому что хорошая внешность является основной предпосылкой для здоровья всего организма. С наступлением осени тело каждого человека проходит через изменения, которые должны отражаться как в диете, так и в степени физической активности. При этом, важно найти альтернативные способы для поддержания тонуса, с регулярными упражнениями и полными движениями тела. И это лучший рецепт для снижения веса, передает hronika.info.

Внутренний инстинкт тела побуждает организм есть калорийную и питательную пищу в холодное время года. При этом тело, активно готовится к зиме. В этой статье представлена более подробная информация о осеннем сезоне, и на что нужно обратить внимание, для того, чтобы сохранить хорошую физическую форму даже в холодное время.

Что нужно помнить об осеннем периоде?

Поскольку в каждом человеке энергетический обмен индивидуален, некоторые люди имеют возможность есть все, что захотят и их организм способен быстро сжигать лишние калории. Другие, однако, должны строго контролировать, какую пищу они принимают, чтобы сохранить или уменьшить свой вес. Как было установлено, те люди, которые соблюдают строгие диеты, имеют наибольшую трудность в снижении килограммов. Это связано с тем, что их обменные процессы настроены на накопление энергии, а не потребление.

А теперь стоит поделиться кратким списком, который включает 5 самых полезных и рекомендуемых продуктов для осеннего периода. Если их употреблять, то появится больше шансов активно контролировать вес, аппетит и тонус.

1. Тыква - эта удивительная осенняя пища отличается высоким бета-каротином, который является антиоксидантом. Кроме того, оно богата волокнами и натуральными сахарами.

2. Груши - этот осенний плод - еще один отличный вариант для правильного питания осенью. Груши богаты клетчаткой и пектином. Они обладают способностью успокаивать голод в течение длительного периода времени. Кроме того, груши очищают организм и снижают кровяное давление, обеспечивая защиту от плохого холестерина. Они также содержат много полезных ископаемых, которые помогают сбалансировать вес.

3. Цветная капуста - цветная капуста является отличными овощем для потери веса. Она идеально подходит для гарнира или как одиночный продукт.

4. Айва - этот плод имеет особый вкус, который не подходит всем, но идеально подходит для похудения. Научно доказано, что 100 г фруктов содержит только 57 калорий. Айва содержит диетическое волокно, которое ускоряет пищеварение, а также комбинацию минералов и витаминов, повышающих иммунитет.

5. Сельдерей - еще одна невероятно еда, которую съесть осенью. Это низкокалорийная питательная пища, богатая клетчаткой и витаминами, которые укрепляют организм.