Министр обороны Израиля: Позади Иерусалим, нам отступать некуда 5.09.2018, 14:06

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Авигдор Либерман

Фото с сайта avigdorliberman.info

Авигдор Либерман – о противостоянии с Ираном в Сирии.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль считает себя вправе защищать себя от Ирана, в том числе на территории других стран, и будет стараться "уничтожить любое военное присутствие Ирана на территории Сирии".

"Мы с самого начала провозгласили четкую политику по отношению к Сирии: мы не вмешиваемся в их внутренние дела. Но мы не готовы к тому, чтобы Иран превратил Сирию в свой передовой форпост против Израиля, — заявил Либерман в интервью телеканалу Настоящее Время. — Иранские аятоллы каждый день говорят об уничтожении Израиля. Поэтому любое военное присутствие Ирана на территории Сирии мы будем стараться уничтожить. Неважно, будет ли это база ВВС, морская база, производство ракет или подразделения шиитской милиции, которую они привозят (в Сирию) из Ирака, Пакистана и со всего Ближнего Востока".

Ранее в апреле израильские военные нанесли удар по складам "Хезболлы" в районе Дамаска. В мае Израиль разбомбил на территории Сирии объекты, которые, по данным его спецслужб, Иран задействовал для разведки и логистики, а также склады, транспорт и место, откуда ранее, предположительно, были выпущены ракеты по территории Израиля. Российские военные до сих пор никак не реагировали на удары Израиля по иранским военным объектам и подразделениям.

"Мы не ищем авантюр. Мы никогда не говорили, что готовы уничтожить какое-либо другое государство. Наоборот: мы со всеми готовы подписать мирные соглашения и сотрудничать. Мы пытаемся объяснить всем: мы никого не собираемся трогать, но не трогайте и нас, — пояснил Либерман Настоящему Времени. — Мы будем защищать свои интересы. Израиль — маленькая страна. Позади Иерусалим, нам отступать некуда. Поэтому мы будем жестко отстаивать свой суверенитет и свое право на существование. И неважно, от кого будет исходить угроза, из какой географической точки — мы всегда будем готовы ее отразить".

Министр обороны Израиля пояснил, что военное присутствие Ирана в Сирии не отвечает интересам не только Израиля, но и других стран, например России. Эту мысль, по данным Reuters, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху недавно пытался донести до президента России Владимира Путина на встрече в Кремле. О том, что "Иран должен уйти из Сирии", ранее заявлял и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

"Я думаю, что Россия хочет развивать экономику Сирии, поэтому Россия заинтересована прежде всего в стабильности в Сирии. Иранское присутствие в Сирии нарушает эту стабильность и служит ей угрозой, — объяснил позицию Израиля по Ирану Либерман. — Во многом интересы России и Израиля в Сирии совпадают: это стабильность и отсутствие иранского военного присутствия. А будут ли они (Россия) строить в Сирии многоэтажные дома или заниматься сельским хозяйством — это нас меньше волнует".

Несмотря на возражения относительно присутствия Ирана в Сирии, в конце августа было подписано военное соглашение между Тегераном и Дамаском, которое усиливает и легитимизирует военное присутствие Тегерана в Сирии. Вечером 4 сентября Сирийская армия при поддержке российской авиации и Ирана начала наступление на Идлиб, одну из последних сирийских провинций, которую контролирует вооруженная оппозиция. США и ЕС выступали против этой операции, опасаясь, что она приведет к большому количеству человеческих жертв и беженцев. Но Москва и Дамаск оправдывали ее присутствием в Идлибе большого количества "террористов".