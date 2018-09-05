Объявлена цена билетов на матчи БАТЭ с «Челси», «ПАОКом» и «Види»1
- 5.09.2018, 22:48
БАТЭ представил билетную программу на домашние игры группового раунда Лиги Европы.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В осенней фазе команда Алексея Баги на «Борисов-Арене» сыграет с греческим ПАОКом (4 октября, начало в 22.00), английским «Челси» (8 ноября, 20.55) и венгерским «Види» (29 ноября, 20.55).
Определена стоимость билетных пакетов (на все три матча), которые поступят в реализацию 7 сентября.
На матчах группового этапа Лиги Европы будет действовать разделение трибун на четыре ценовые категории:
3-я – 85 рублей;
2-я – 110 рублей;
1-я – 150 рублей;
высшая – 180 рублей.
Владельцы клубных карт БАТЭ на сезон-2018 будут пользоваться приоритетным правом на приобретение и получат скидку в размере 30 рублей на билетные пакеты любой категории.
На отдельные матчи следующие цены по категориям:
БАТЭ – ПАОК
Высшая категория: 40 р
1-я категория: 35 р
2-я категория: 25 р
3-я категория: 20 р
БАТЭ – Челси
Высшая категория: 110 р
1-я категория: 90 р
2-я категория: 65 р
3-я категория: 50 р
БАТЭ – Види
Высшая категория: 30 р
1-я категория: 25 р
2-я категория: 20 р
3-я категория: 15 р
Распределение секторов по категориям выглядит так:
3-я – А1, А2 (ряды 1-2), А3 (ряды 1-3), А4 (ряды 1-3), В1 (ряды 1-3), В2 (ряды 1-3), В3 (ряды 1-2), В4, С1, С2, D2, D3, E1, F4, H1, H2, H3;
2-я – А2 (ряды 3-22), В3 (ряды 3-22), E2, F3;
1-я – А3 (ряды 4-22), А4 (ряды 4-7), В1 (ряды 4-7), В2 (ряды 4-22), Е3, Е4 (ряды 1-7), F1(ряды 1-7), F2;
Высшая – А4 (ряды 8-22), В1 (ряды 8-22), E4 (ряды 8-21), F1 (ряды 8-21).