Объявлена цена билетов на матчи БАТЭ с «Челси», «ПАОКом» и «Види» 1 5.09.2018, 22:48

БАТЭ представил билетную программу на домашние игры группового раунда Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В осенней фазе команда Алексея Баги на «Борисов-Арене» сыграет с греческим ПАОКом (4 октября, начало в 22.00), английским «Челси» (8 ноября, 20.55) и венгерским «Види» (29 ноября, 20.55).

Определена стоимость билетных пакетов (на все три матча), которые поступят в реализацию 7 сентября.

На матчах группового этапа Лиги Европы будет действовать разделение трибун на четыре ценовые категории:

3-я – 85 рублей;

2-я – 110 рублей;

1-я – 150 рублей;

высшая – 180 рублей.

Владельцы клубных карт БАТЭ на сезон-2018 будут пользоваться приоритетным правом на приобретение и получат скидку в размере 30 рублей на билетные пакеты любой категории.

На отдельные матчи следующие цены по категориям:

БАТЭ – ПАОК

Высшая категория: 40 р

1-я категория: 35 р

2-я категория: 25 р

3-я категория: 20 р

БАТЭ – Челси

Высшая категория: 110 р

1-я категория: 90 р

2-я категория: 65 р

3-я категория: 50 р

БАТЭ – Види

Высшая категория: 30 р

1-я категория: 25 р

2-я категория: 20 р

3-я категория: 15 р

Распределение секторов по категориям выглядит так:

3-я – А1, А2 (ряды 1-2), А3 (ряды 1-3), А4 (ряды 1-3), В1 (ряды 1-3), В2 (ряды 1-3), В3 (ряды 1-2), В4, С1, С2, D2, D3, E1, F4, H1, H2, H3;

2-я – А2 (ряды 3-22), В3 (ряды 3-22), E2, F3;

1-я – А3 (ряды 4-22), А4 (ряды 4-7), В1 (ряды 4-7), В2 (ряды 4-22), Е3, Е4 (ряды 1-7), F1(ряды 1-7), F2;

Высшая – А4 (ряды 8-22), В1 (ряды 8-22), E4 (ряды 8-21), F1 (ряды 8-21).