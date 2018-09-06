Жителей Крыма предупредили о кислотных дождях 5 6.09.2018, 10:58

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Фото: Reuters

Управление оккупантов привело к экологической катастрофе на полуострове.

Жителей аннексированного Крыма предупреждают о кислотных дождях после химических выбросов, которые произошли в Армянске. Об этом сообщает корреспондент «Крым.Реалии».

По его данным, предупреждения распространяют по смс и телефону. Сообщается, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями. Кроме того, рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна, опасаться испарений.

В Крыму в течение суток 6 сентября прогнозируют сильные ливни и грозы, сообщает гидрометцентр.

Спасатели призывают жителей Крыма воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.

Жители Армянска продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

4 сентября российские власти Крыма объявили, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму, в связи с этим на две недели приостановили работу завода «Крымский титан». Кроме того, началась эвакуация детей из Армянска в санатории Крыма.

Власти Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого «Крымским титаном».

Подконтрольный России «глава Крыма» Сергей Аксенов утверждает, что необходимости введения режима чрезвычайной ситуации на территории Армянска нет.

Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.