Тереза Мэй: Мы будем настаивать на введении нового режима санкций против России 1 6.09.2018, 14:42

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Тереза Мэй

Фото: AP

Полный текст выступления премьера Британии в парламенте.

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о расследовании инцидента в Солсбери, сделанное 5 сентября 2018 года в Парламенте после сессии вопросов и ответов, опубликовало издание «Эхо Москвы»:

- Господин Председатель, позвольте мне предоставить Палате общин последнюю информацию о расследовании покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипаль, и последующего отравления Дон Стерджес и Чарли Роули, совершенных ранее в этом году.

Господин Председатель, нападение на нашу страну с применением крайне токсичного отравляющего вещества нервно-паралитического действия, известного как «Новичок», — это омерзительный и недостойный поступок. В результате применения этого вещества четыре человека были вынуждены бороться за свою жизнь, а одна невинная женщина погибла. Я знаю, что мысли всех членов Палаты общин сейчас с семьей Дон Стерджес в связи с ее трагической гибелью.

В марте я объяснила Палате общин, почему правительство сделало заключение о виновности российского правительства в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери.

Пока мы с нетерпением ждали привлечения виновных к ответственности, я говорила, что как нация, которая верит в верховенство права, мы должны дать полиции время и пространство для проведения тщательного расследования.

С того момента около 250 детективов тщательно просмотрели более 11 000 часов записей камер наблюдения и взяли более 1 400 показаний.

Работая по двадцать четыре часа в сутки, они выполнили кропотливую и методичную работу, чтобы установить конкретных лиц, причастных к этой атаке и методы, которые они использовали.

Господин Председатель, судебное расследование предоставило достаточно доказательств для независимого Директора прокураторы, чтобы выдвинуть против двух граждан России обвинения:

— в сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля;

— в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль и сержанта Ника Бэйли;

— в использовании и владении веществом группы «Новичок»; а также

— в причинении умышленных тяжелых телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бэйли.

Этим утром полиция рассказала, каким образом двое граждан России под именами Александр Петров и Руслан Боширов оказались в Великобритании. Полиция считает, что это не настоящие имена.

Они прилетели рейсом SU2588 из Москвы в аэропорт Гатвик в 15:00 в пятницу 2 марта.

После этого они доехали на поезде до станции Виктория, затем до Ватерлоо, и зашли в City Stay Hotel на улице Bow Road в Восточном Лондоне.

Они провели в отеле вечер пятницы и субботы. Следы вещества группы «Новичок» были найдены в их номере в отеле.

В субботу 3 марта они посетили Солсбери, прибыв туда около 14:25 и покинув город менее двух часов спустя – в 16:10. Полиция уверена, что данная поездка была совершена с целью исследования территории Солсбери.

В воскресенье 4 марта они вновь совершили такую же поездку – на метро от станции Боу до станции Ватерлоо примерно в 8:05 утра, и затем на поезде в Солсбери.

Сегодня полиция опубликовала запись с камер наблюдения, на которой двое мужчин находятся в непосредственной близости к дому Скрипалей в 11:58 – в момент непосредственно перед совершением атаки.

Они покинули Солсбери и вернулись обратно на станцию Ватерлоо в 16:45, а затем в 18:30 на метро направились в аэропорт Хитроу. Оттуда они вернулись в Москву на рейсе SU2585, вылетевшем из Лондона в 22:30.

Господин Председатель, эти убедительные доказательства позволили Королевской уголовной прокуратуре сделать заключение о том, что имеется достаточная база для того, чтобы выдвинуть обвинения против этих двух мужчин в связи с атакой в Солсбери.

Эти же люди являются главными подозреваемыми в деле об отравлении Дон Стерджес и Чарли Роули.

Других направлений расследования, кроме этого, нет.

Также сегодня полиция официально объединила нападение на Скрипалей и события в Эймсбери в одно расследование.

Для этого есть веские основания.

Наш собственный анализ, а также вчерашний доклад Организации по запрещению химического оружия, подтвердили применение одного и того же нервно-паралитического вещества в обоих случаях.

Нет никаких оснований предполагать, что Дон и Чарли подверглись целенаправленному нападения, они скорее были жертвами безрассудной попытки избавиться от этого химического вещества.

Полиция сегодня опубликовала более подробную информацию о найденных в доме Чарли Роули маленькой контрафактной парфюмерной бутылке и коробке, в которых было обнаружено нервно-паралитическое вещество.

И то, как была модифицирована бутылка, не оставляет никаких сомнений в том, что это было прикрытием для контрабанды химического оружия в страну, а также механизмом осуществления атаки через нанесение вещества на входную дверь Скрипалей.

Господин Председатель, полиция продолжает расследование отравления Дон и Чарли; сегодня они обратились к населению с просьбой предоставить дополнительную информация. Если бы эти двое подозреваемых были под нашей юрисдикцией, у нас были бы четкие основания для ареста по обвинению в убийстве.

Господин Председатель, мы многократно просили Россию предоставить отчет о том, что произошло в марте в Солсбери, но они только создавали путаницу и лгали.

В том числе, они пытались переложить вину за это нападение на террористов, на наших международных партнеров и даже на будущую свекровь Юлии Скрипаль.

Они даже утверждали, что лично я придумала «Новичок».

Их попытки скрыть правду, наращивая поток дезинформации, только подчеркивает их виновность.

Как мы заявили в марте, только у России были технические средства, практический опыт и мотив для осуществления атаки.

Нервно-паралитические вещества группы «Новичок» были разработаны в Советском Союзе в 1980-х в рамках программы под кодовым названием «Фолиант».

На протяжении последнего десятилетия Россия производила и складировала небольшие количества этого вещества – уже после того, как она подписала Конвенцию по химическому оружию.

В 2000-х Россия запустила программу испытания способов применения нервно-паралитических веществ, в том числе путем нанесения их на дверные ручки.

Мы правильно сказали в марте, что ответственность несет российское правительство.

И сейчас, установив причастных к этому лиц, мы можем пойти еще дальше.

Господин Председатель, в то время, как полицейское расследование позволило Королевской уголовной прокуратуре предъявить обвинение двум подозреваемым, службы безопасности и разведки также провели свои собственные расследования, чтобы выявить организации, стоящие за этой атакой.

Основываясь на этой работе, сегодня я могу сообщить членам Палаты, что согласно данным спецслужб, двое, названные сегодня полицией и прокуратурой, являются сотрудниками российской военной разведывательной службы, также известной как ГРУ.

ГРУ – очень дисциплинированная организация с устоявшейся субординацией.

Так что эта операция не могла быть стихийной. Более того, ее практически наверняка утверждали за пределами ГРУ на высшем уровне российского государства.

Господин Председатель, я надеюсь, члены Палаты общин с пониманием отнесутся к тому, что я не буду вдаваться в детали работы наших спецслужб и организаций, обеспечивающих безопасность. Мы проведем брифинг для лидеров оппозиционных партий и членов Тайного совета Великобритании, а также предоставим подробную информацию парламентскому Комитету по вопросам безопасности и работе спецслужб.

Позвольте мне перейти к ответу Великобритании на ужасное нападение, которое было совершено, и поделиться с вами последней полученной нами информацией о тех, кто несет за него ответственность.

Во-первых, мы получили Европейский ордер и в ближайшее время получим красный ордер Интерпола на арест двух лиц, имена которых были названы Королевской уголовной прокуратурой Великобритании и Скотланд-Ярдом ранее сегодня.

Конечно, Россия многокоратно не позволяла, чтобы ее граждане предстали перед судом за пределами страны, ссылаясь на статью об экстрадиции в конституции РФ.

Как мы убедились после убийства Александра Литвиненко, никакие официальные запросы об экстрадиции не принесут результатов.

Но как только кто-либо из этих двух лиц вновь покинет Россию, мы предпримем все возможные действия по их задержанию и экстрадиции, чтобы они предстали перед судом здесь в Великобритании.

Господин Председатель, атака с применением химического оружия, совершенная на нашей земле, продолжает тенденцию российских попыток подорвать безопасность Великобритании и наших союзников по всему миру.

Они разожгли конфликт на Донбассе, незаконно аннексировали Крым, неоднократно нарушали воздушные границы нескольких европейских стран и развернули кампанию кибершпионажа и вмешательства в избирательные процессы других государств.

Они стоят за попыткой кровавого переворота в Черногории. Кроме того, ракетой российского производства, запущенной с территории, находящейся под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов, был сбит рейс MH17.

Мы должны приложить дополнительные коллективные усилия, чтобы защитить себя от этой угрозы – это именно то, что мы сделали в ответ на атаку в марте, как в Великобритании, так и в сотрудничестве с нашими союзниками.

Теперь наши пограничные службы наделены дополнительными полномочиями и могут задерживать лиц, пересекающих границу Великобритании, чтобы установить их причастность к той или иной враждебной деятельности правительства.

В ответ на нарушения прав человека мы расширили список санкций благодаря поправке Магнитского и приняли Закон о противодействии отмыванию денег. Мы достигли значительных успехов в нашей борьбе против поступления в нашу страну финансов неизвестного происхождения.

Мы также выслали 23 российских дипломата, которые, как было установлено, являлись сотрудниками российских спецслужб. Тем самым мы кардинально ограничили возможности российских спецслужб в Великобритании на годы вперед.

В знак солидарности с нами – и в подтверждение, что они признают, какую угрозу для наших союзников представляет Россия – 28 других стран, а также НАТО выслали в общей сложности 150 российских сотрудников спецслужб: это была крупнейшая коллективная высылка в истории.

С тех пор Евросоюз принял пакет мер по борьбе с гибридными угрозами.

Государства-участники «Большой семерки» согласовали работу Механизма оперативного реагирования, в рамках которого участники предоставляют друг другу информацию о враждебной деятельности других стран.

НАТО существенно усилила программы коллективного сдерживания и создало новый Центр кибербезопасности.

Тем временем, США ввели дополнительные санкции против России после атаки в Солсбери.

Господин Председатель, наши союзники действовали в лучших побуждениях – и результаты, полученные в ходе кропотливой работы нашей полиции и спецслужб на протяжении последних шести месяцев подтверждают их правоту.

Вместе мы продолжаем доказывать, что попытки подорвать мировой порядок, основанный на соблюдении правил, не останутся безнаказанными.

Мы продолжим настаивать на исполнении всех согласованных на текущий момент мер, включая введение нового режима есропейскихсанкций в отношении применения химического оружия.

Мы не остановимся на достигнутом.

Мы будем настаивать на введении нового режима европейских санкций против тех, кто несет ответственность за кибератаки и грубые нарушения прав человека, а также на включении новых субъектов в существующий список санкций в отношении России.

Мы будем работать вместе с нашими партнерами, чтобы ОЗХО могла определять причастность других государств кроме Сирии к совершению химических атак.

Господин Председатель, самое главное, что мы узнали из сегодняшнего объявления, это то, что угрозу представляет непосредственно российское ГРУ.

Мы знаем, что ГРУ сыграло ключевую роль в организации вредоносной российской деятельности в последние годы.

Сегодня мы продемонстрировали их роль в совершении омерзительной атаки с применением химического оружия на улицах Солсбери.

Действия ГРУ представляют угрозу для всех наших союзников и для всех наших граждан.

И на основании того, что мы узнали из расследования инцидента в Солсбери и того, что мы в целом знаем об этой организации, мы должны активизировать наши коллективные усилия, особенно против ГРУ.

Наше понимание того, чем ГРУ занимается в наших странах, растет, проливая свет на их действия, выявляя методы их работы и демонстрируя их нашим союзникам, как мы это сделали после инцидента в Солсбери.

Господин Председатель, члены Палаты общин поймут, что я не могу углубляться в детали, но вместе с нашими союзниками мы намерены использовать весь спектр инструментов наших аппаратов национальной безопасности, чтобы противостоять угрозе, исходящей от ГРУ.

Я говорила ранее и скажу еще раз, что Великобритания не имеет ничего против российского народа.

И мы по-прежнему надеемся, что однажды мы снова наладим прочные партнерские отношения с правительством этой великой страны.

Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, мы продолжим взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности и мира во всем мире.

При этом мы также будем использовать существующие каналы коммуникации, чтобы со всей ясностью донести до России, что ни в каком цивилизованном мировом порядке не может быть места таким варварским поступкам, как те, которые мы наблюдали в марте в Солсбери.

Наконец, господин Председатель, позвольте мне отдать должное стойкости жителей Солсбери, Эймсбери и прилегающих районов, которые на протяжении последних шести месяцев вынуждены были столкнуться с подобным вмешательством в их повседневную жизнь.

Позвольте мне вновь поблагодарить спасательные службы и национальную службу здравоохранения за их выдающиеся усилия по реагированию на эти инциденты.

И позвольте мне поблагодарить всех вовлеченных сотрудников полиции и спецслужб за их неустанную и кропотливую работу, которая привела к объявленным сегодня результатам.

Господин Председатель, еще в марте Россия стремилась посеять сомнения и неопределенность в отношении доказательств, которые мы представили Палате общин, и некоторые были готовы им поверить.

Объявленное сегодня показывает, что мы были правы.

Мы были правы, действуя против российского правительства подобным образом. И мы правы сейчас, когда мы активизируем наши действия против ГРУ.

Мы не потерпим подобные варварские действия против нашей страны.

И вместе с союзниками наше правительство продолжит делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность наших граждан.

Я передаю это заявление Палате общин.