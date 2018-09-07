Потемкинский флот Путина 7 7.09.2018, 8:40

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Эти корабли погубят Россию.

Россия начала крупномасштабные морские учения в Средиземном море, сообщают мировые информагентства, в то время как российская пропаганда не устает говорить об успешной модернизации военно-морских сил России. Цель подобных реляций проста – создать у предпочитающих не вдаваться в детали и доверчивых россиян полную уверенность в том, что российский флот при президенте Путине стал снова представлять собой грозную боевую силу. В том, насколько это соответствует реальному положению дел – поможет разобраться подробный материал, написанный постоянным автором «Русского монитора» и военным аналитиком из Нью-Йорка Юрием Кирпичевым.

Куда плывет российский флот?

В конце августа новейшие российские фрегаты “Адмирал Григорович” и “Адмирал Эссен” прибыли к берегам Сирии. Собственно говоря, новейшие они весьма условно, но об этом позже, а пока сообщим, что с 1 по 8 сентября Россия проводит в Средиземном море крупнейшие с советских времен учения: 26 кораблей и судов обеспечения, а также 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-160 и противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38. Путин любит учения, но не любит учиться…

США возродили свой 2-й флот

Учения Россия проводит непрерывно: то на Балтике, то совместные с китайским ВМФ, то вот в Средиземье – везде сует она свой нос. Поэтому ВМС США 24 августа объявили о возрождении в Атлантическом океане 2-го флота, расформированного в 2011 г. Причиной стала активизация русских подводных лодок. Авиация, корабли и десантные войска флота базируются в Норфолке, штат Вирджиния, и будут задействованы у берегов восточного побережья США, а также в северной части океана.

“Наш контроль в море … оспаривается иностранными державами, а именно Россией и Китаем”, — заявил командующий ВМС адмирал Крис Грэди. Начальник штаба ВМС Джон Ричардсон считает, что военно-морской флот не собирается “напрашиваться на драку”, но реалии требуют поддержки “крупномасштабных океанских маневренных боевых действий” в Атлантике. “Это динамичный ответ США на динамичную атмосферу в сфере безопасности”, — сказал Ричардсон.

Норфолк – помню, шли мы на Explorer of the Seas вдоль побережья Вирджинии и на его широте увидели в океане авианосец, ведущий тренировки своих летчиков. Самолеты взлетали и заходили на посадку, над гигантом барражировали противолодочные вертолеты, а мористее держались фрегаты и эсминцы охранения. Норфолк и соседний Ньюпорт-Ньюс – это родовое гнездо американских авианосцев, там их строят, там же располагается самая крупная база ВМФ США.

И хотя Ричардсон утверждает, что флот создается вовсе не для боевых действий против России, он слегка лукавит: любой военный флот создают именно для ведения таковых. Что касается России, то мой знакомый капитан первого ранга Геннадий Белов, автор нескольких книг, в том числе «Атлантическая эскадра. 1968-2005». Она посвящена «истории и боевой (!) деятельности 7-й оперативной эскадры» – имелась таковая в советском флоте. Капитан и сейчас мечтает о русских кораблях в океане, хотя давно живет под Бостоном и на родину возвращаться не собирается.

Еще один знакомый каперанг (он служил на первом советском авианесущем корабле, вертолетоносце «Москва», сейчас живет в Крыму, работал капитаном-наставником Керченского порта – и ненавидит Украину), не лишенный литературного дара и воображения, признавался, что романтически мечтал о мировой войне, об ударе по Америке, о пылающем земном шаре и о советских подлодках, мчащихся в горячей от ядерных взрывов воде…

Принципы адмирала Мэхена

Такая вот жутковатая романтика у русских капитанов, в том числе у Путина. И не они одни мечтают – согласно недавнему опросу 68% россиян главным врагом своей страны назвали Америку, Путин прямо угрожает нам и активизирует свой флот. Так что ответ на его угрозы и действия давать надо, а чтобы войну не допустить, надо ее предупредить, следуя принципу адмирала Альфреда Тайера Мэхена. Он, кстати, единственный из адмиралов получил чин не за победы в сражениях, хотя участвовал в войне и командовал крейсером, а за… книгу. Этот американский военно-морской теоретик и историк был одним из основателей геополитики – и еще в 1890 году написал знаменитый труд «Влияние морской мощи на историю», оказавший большое влияние на умы военных моряков и политиков.

В нем он обосновал теорию, согласно которой завоевание господства на море являлось основным законом войны и целью, дающей победу над противником, а также сформулировал несколько принципов. Главный из них известен, полагаю, всем – это знаменитый Fleet in being. То бишь флот уже самим фактом своего существования ограничивает возможности противника. А хороший флот делает великой даже небольшую страну.

Эти принципы актуальны и поныне. Например, Мэхэн пишет об «обороне своих берегов у чужих»: «Америка – это остров. Большой, но все же остров. Наша способность влиять на мировые события зависит от способности применять все возможности наших кораблей – в любой момент и в любом месте». На этом принципе строилась военно-морская стратегия США – и он полностью себя оправдал.

Не будь могучего американского флота – Гитлер выиграл бы войну! Без наших линкоров и авианосцев не было бы свободной и процветающей Южной Кореи. Не вылови американские корабли русские подлодки у берегов Кубы и не установи блокаду острова – под угрозой атомного удара оказалось бы половина США. Отправь американцы больше авианосцев к берегам Вьетнама – и там, возможно, не было бы коммунистического режима, выбросившего эту страну из мейнстрима истории.

Наш флот несет вахту в Персидском заливе, поддерживая своих ребят в Сирии, Ираке и Афганистане и остерегая Иран от опрометчивых шагов, он следит за действиями Китая – и дамокловым мечом висит над группой российских кораблей в сирийском Тартусе. Он ловит пиратов в Аденском проливе и присматривает за Ким Чен Ыном, а на днях быстроходный американский десантный корабль вошел в Черное море…

Пример Кубы особенно ярок: недооценили американцы бывших союзников, которым во время войны поставили по ленд-лизу так много кораблей. Зря. Между прочим, академик Сахаров (да-да, тот самый) предлагал взорвать суперторпеду со стомегатонным термоядерным зарядом у входа в нью-йоркскую бухту, чтобы смыть цунами лучший город Земли. Идеей живо заинтересовались, но расчеты показали, что из-за прибрежного мелководья волна получится недостаточно сильной. Однако сейчас снова вернулись к ней, работают над такими торпедами судного дня, Путин заставляет нас вспомнить о правоте американского адмирала и чтобы контролировать прибрежные и океанские воды приходится один за другим спускать на воду новейшие литоральные корабли – и возрождать 2-й Атлантический флот.

Показательно, что самым ярым сторонником идей Мэхэна оказался Советский Союз. Ибо адмирал писал, что мощный флот позволит завоевать мировое господство! Уже после войны, игнорируя ее опыт, Сталин приказал создать огромный флот из линкоров, крейсеров и множества эсминцев – и разоренная страна приступила к строительству устаревших кораблей. Слава богу, тиран умер, и этот хлам порезали в металлолом, однако после снятия Хрущева СССР снова начал создавать Гранд Флит!

Его необходимость обосновал адмирал Горшков, который без малого 30 лет (1956-1985) возглавлял советский флот. Его книга «Морская мощь государства» хотя и подставляет новый контекст в понятие и содержание морской мощи, концептуально и даже буквально во многом похожа на труд Мэхена, вплоть до композиции и названия.

Но Мэхен был теоретик, а Горшков практик, да еще какой: недаром журнал «Тайм» в 70-е годы называл его «главкомом устрашающей эффективности». Он умел выбивать деньги и строил корабль за кораблем, подлодку за подлодкой. В итоге сих титанических усилий к 1991 году советский флот превзошел американский по общему тоннажу и по числу кораблей! Потому-то мы и жили так бедно, что все уходило на бомбы и ракеты, танки и корабли. К счастью, как раз в том году, в момент военно-морского апофеоза империя зла развалилась – во многом благодаря затратам на создание чудовищного флота.

Потемкинский флот Путина

Фрегаты проекта 22350

На что же способна Россия сейчас? Ведь там только и разговоров, что о флоте, о новых авианосцах и подводных атомных крейсерах, о глобальном присутствии на морях и океанах и, конечно, о противостоянии Америке. В начале сентября в связи с бомбежками Идлиба и началом флотских учений по всем российским телеканалам бурно праздновали победу России над США в Сирии и даже собирались бомбить американский флот, заявляя, что Средиземное море это русская зона влияния – как и вся Европа. Но это крики путинской клаки, а чего реально добилась эта не в меру агрессивная и хвастливая страна за 18 лет правления Путина?

Практически ничего. Разве что адмиралы неплохо подзаработали на продаже металлолома. Если отбросить пустой пропагандистский шум, приглушить патриотические литавры и фанфары, то придется признать, что результаты не впечатляют. Более того, разочаровывают (я, впрочем, вполне удовлетворен): 27 лет (с момента развала Союза) – коту под хвост! А ведь Китай примерно за такое же время стал экономикой №1. Покажем зияющий провал на конкретных примерах и начнем с корабля, носящего имя «русского Мэхена».

Итак, новейший головной фрегат проекта 22350 (многоцелевые фрегаты дальней морской зоны с использованием стелс-технологий) «Адмирал Горшков» был заложен 1 февраля 2006 г. Это был первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на верфях России после распада СССР. Всего за последующие 15-20 лет планировалось построить до 20 кораблей этого проекта и его модификаций.

Увы, дело сразу не пошло, задача оказалась непосильной по многим причинам, так что спущен на воду он был лишь 29 октября 2010. Должен был вступить в строй в 2012 г., но оказалось, что фрегат не готов к ходовым испытаниям и их отложили на год. Через год снова задержка (из-за неготовности артиллерийской системы), в итоге на испытания вышли только 18 ноября 2014 г. – и уже на первом их этапе из-за сбоя системы управления сгорел двигатель. Вторично к ним, потратив более ста миллионов на ремонт, приступили осенью 2015 г. На фрегате побывал сам Путин, но и это не помогло: срок сдачи корабля флоту перенесли на ноябрь следующего года. И снова не получилось – ревизия всех механизмов и систем затянулась, и на заключительный этап государственных испытаний фрегат вышел 20 марта 2017 г.

Однако этим беды не закончились: концерн “Алмаз-Антей” не завершил опытно-конструкторских работ по теме “Полимент-Редут”. Эта система объединяет все средства ПВО на борту: зенитный ракетный комплекс “Редут”, зенитный арткомплекс “Палаш” и 130-мм артустановку А-192М. Корабелы надеялись завершить испытания до конца года, но в итоге приемный акт на корабль подписали 26 июля 2018 г. – более чем через 12 лет после закладки. Темпы, конечно, позорные. Фрегат корабль в сущности небольшой, 4 тыс. тонн – американцы 100-тонные авианосцы строят быстрее!

Поэтому планы постоянно корректировались в сторону уменьшения количества единиц в серии и отдаления сроков. 12 декабря 2014 г. главнокомандующий ВМФ адмирал Виктор Чирков сообщил, что флот в ближайшее время рассчитывает получить 15 фрегатов проекта 22350 и модифицированных 22350М. Они составят основу корабельных группировок в Арктической зоне, Атлантике и Средиземном море.

4 мая 2016 г. министр обороны Сергей Шойгу понизил планку и сообщил, что в состав ВМФ войдут шесть таких фрегатов к 2025 году.

А 12 декабря 2017 г. новый Главком ВМФ адмирал Владимир Королев заявил, что в будущем фрегаты проекта 22350М станут основными российскими военными кораблями дальней морской и океанской зоны. Боюсь, это будущее столь отдаленно (еще не заложен ни один корабль модифицированного проекта), что к тому времени и этот проект устареет.

Поэтому продолжим и завершим. Второй фрегат серии, «Адмирал флота Касатонов», строится вот уже девять лет (заложен 26 ноября 2009 года) и может быть сдан в конце 2019 г. А может и не быть сдан. Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Идет строительство еще двух кораблей серии (обещают, что в строй они войдут в конце 2022 г.), но уже ясно, что основой флота они станут нескоро, если вообще станут. Поэтому можно с достаточными основаниями резюмировать, что создание и серийный выпуск современных, передовых боевых кораблей уже не по силам России.

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Фрегаты проекта 11356Р

Вследствие фактического провала реализации амбициозного проекта 22350 был для ускоренного пополнения Черноморского флота разработан проект попроще, 11356Р – на основе уже выпускающихся «бюджетных» фрегатов для Индии, но похуже. Использованы в основном технологии и системы вооружений 90-х годов, более того, в сравнении с индийскими кораблями часть систем была снята, а иные заменили упрощенными аналогами.

В частности, буксируемая гидроакустическая станция заменена устаревшей подкилевой ГАС с максимальной дальностью обнаружения 12 км, против 15 км у не самой современной APSOH в индийской версии, тогда как «Заря» на проекте 22350 обеспечивает от 18 до 45 км. Не самые новые зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Каштан» заменены на еще более устаревшие АК-630М. Возможности современной универсальной пусковой установки УКСК 3С14 урезаны – нельзя запускать ПКР «Оникс» и противолодочные ракето-торпеды 91Р. Средства ПЛО (торпедные аппараты) и противоторпедной обороны (РБУ-6000) имеют избыточную массу и пониженные ТТХ по сравнению с комплексом «Пакет-НК». То же самое с ЗРК «Штиль-1» в сравнении с ЗРК «Редут» на фрегатах 22350. БИУС «Требование-М» уступает по возможностям БИУС «Сигма» фрегатов 22350 и корветов проекта 20380. Конструкция фрегата не отвечает современным требованиям радиолокационной малозаметности.

В общем, по большинству параметров они задуманы как переходное, временное и «бюджетное» решение, значительно уступая кораблям проекта 22350. Иными словами, корабли как будто и новые, но уже с момента рождения устаревшие.

Но и с ними дела идут неважно. Расчет на то, что хорошо отработанная конструкция будет строиться быстро, не оправдался. Упомянутые в начале статьи фрегаты этого проекта “Адмирал Григорович” и “Адмирал Эссен” строились по пять с лишним лет, как и их третий систершип «Адмирал Макаров». Очевидно, это и есть предел возможностей российских корабелов. Все они имеют главные энергетические установки украинского производства, но после аннексии Крыма Украина отказалась поставлять ГЭУ России. Поэтому еще три таких фрегата войдут в строй не ранее чем в 2020-21 гг. – если их не продадут Индии и если они дождутся российских ГЭУ. Это станет известно в конце текущего года.

В зеркале Китая

Все познается в сравнении и наиболее показательны будут параллели с Китаем. В конце августа там приняли на вооружение “Сяньнин”, 28-й ракетный фрегат проекта 054A, близкий по характеристикам к «Адмиралу Горшкову». Он был спущен на воду 22 сентября 2017 г. Если от закладки до сдачи флоту первых кораблей этой серии проходило три года, то сейчас китайцы управляются за два!

Серию строят две верфи – Hudong-Zhonghua и Huangpu Wenchong, средний темп производства – по одному спущенному на воду фрегату каждые четыре месяца и десять дней. Эти корабли составляют костяк надводного флота Китая, регулярно участвуют в патрулировании территориальных вод страны, совершают походы в Индийский океан, Средиземное море и к побережью Африки.

Ну а о количестве и говорить нечего: в июле китайцы спустили на воду 30-й фрегат этого проекта, четыре корабля заказал Пакистан, идут переговоры о покупке их Таиландом и даже проскальзывают советы экспертов о закупке их… Россией! Тем временем китайцы намерены прекратить выпуск 054А, и хотят запустить новую серию фрегатов, с электродвижителями.

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Как показала война в Сирии, России остро не хватает современных кораблей, а сама она, как видим, быстро строить их не в состоянии и, хотя заявила, что основой флота станут фрегаты, имеет таковых новых всего четыре единицы. Из них отвечает современным требованиям лишь один. Все остальные крупные корабли – еще советской постройки. Российский флот очень стар и неэффективен. Этим можно было бы ограничиться, описывая состояние военно-морских дел, но мы продолжим примеры.

Большой десантный корабль “Иван Грен” был заложен 23 декабря 2004 года, но финансовые проблемы завода «Янтарь» (Калининград) привели к замораживанию строительства. Оно возобновилось в 2008 г. Спущен на воду 18 мая 2012 г. На заводские ходовые испытания БДК вышел лишь через четыре года, после чего отправился на завод для устранения выявленных недостатков, на что ушел еще год. Лишь 30 ноября 2017 г. начались госиспытания корабля, но в строй он вошел только в июне текущего года. 14 лет строительства…

Планировалось дать флоту 6 таких кораблей, но затем решили ограничиться двумя – не из-за приступа миролюбия, а ввиду намерения создать более крупные корабли нового поколения, постройка которых должна была начаться в 2016 году, однако так и не начата.

Ну а рекордсменкой является дизель-электрическая подлодка “Санкт-Петербург”, головная проекта 677 (“Лада”). Ее заложили на “Адмиралтейских верфях” еще 26 декабря 1997 г., спуск на воду состоялся 28 октября 2004 г., в декабре 2005 г. завершился первый этап ходовых испытаний, но дальнейший график сместили из-за субподрядчиков. Передача флоту планировалась на 2006 год, но сначала ее перенесли на декабрь 2007 г., затем на май 2010 г. С 2010 г. находится в опытной эксплуатации, которую планировали завершить до начала 2017 г., однако она продолжается до сих пор. Впрочем, опыт есть опыт. За все надо платить, пусть и высокой ценой.

На вооружении этих субмарин стоят торпеды и ракеты-торпеды. Но и с ними проблемы. Российский флот в ходе новой госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы рискует недополучить новые торпеды. Загрузка их производителей менее 50%, а заказов на торпеды немного, мизер в сравнении с реальными потребностями флота. Так, в конце февраля стало известно, что огромный завод “Дагдизель” (в свое время я работал на нем – мы ставили десятки новейших станков с программным управлением) к 2023 г. изготовит для флота всего 73 универсальные электрические торпеды калибра 533-мм УЭТ-1. Негусто для такого завода.

Возможно, накоплены большие запасы и флот без торпед не останется, но производителям от этого не легче, им придется переключаться на иную продукцию. Вот на «Дагдизеле» и планируют организовать производство глубоководных самонаводящихся торпед “Футляр” – усовершенствованной версии торпеды “Физик”. Торпедами “Физик” оснащали ПЛАРБ проекта 955 “Борей” и ПЛАРК проекта 885 “Ясень”. Боезапас торпед этих лодок 40 и 30 единиц соответственно. Поскольку же торпедный и ракетный боезапас на подлодках меняют примерно раз в год, а на время проверки вооружения лодка не должна остаться без торпед, то нужны дополнительные единицы оружия.

Недоносец «Кузнецов» и грустный авианосный опыт

Как раз в то время, когда я окончил университет и был распределен в закрытый институт НИИКА (Научно исследовательский институт комплексной автоматизации), СССР соперничал с Америкой и верфи города Николаева спускали на воду больше авианесущих кораблей, чем верфи Ньюпорт-Ньюс. Вот мне и аукнулось. Мало того, что я должен был вылавливать схемотехнические ошибки в платах управления ракет «воздух-воздух» (если бы я их не выловил, советские истребители посбивали бы сами себя!), так еще мне навесили тему РЭБЗ авианосного соединения.

РЭБЗ – это радиоэлектронная борьба и защита, вещь чрезвычайно важная в наше насквозь электронное время. Я с увлечением работал над темой. Моя толстая общая тетрадь, прошнурованная и с пронумерованными страницами (я получал ее в спецотделе под расписку и сдавал под расписку же, после чего ее прятали в сейф), пухла от записей. Я попытался распределить задачи по кораблям соединения, под которые и составил список потребного для их решения оборудования и перечень его необходимых характеристик. Каковой и отправил по инстанции.

И в ответ получил список старого хлама 60-х годов, объемистых и тяжелых шкафов, имевших убогие параметры. После чего разочаровался в советском флоте, написал чувствительное письмо нашему замминистра и, к огромному удивлению начальников первого отдела и моего отдела, добился открепления из института, не проработав в нем и года. Говорят, это был уникальный случай.

Так вот, немногим лучшая электроника 70-х годов стоит на «Адмирале Кузнецове», который в России любят называть авианосцем. Над ним смеялся весь мир, когда в последнем своем походе он закоптил половину Европы! Поход, между прочим, обошелся бюджету в 7 миллиардов рублей, не считая утопленных двух самолетов (из одиннадцати имеющихся).

Этой весной бедолага наконец-то ушел на ремонт. Впрочем, он из них практически и не выходил и за свою уже довольно долгую жизнь (27 лет) совершил всего лишь пять или шесть походов. На ремонт уйдет более 60 млрд. рублей (почти миллиард долларов), но лучше корабль от этого не станет. Да, палубу приспособят для приёма истребителей МиГ-29К/КУБ. Есть надежда, что заменят авиатехнические корабельные системы, что позволит снизить риск аварий при взлёте и посадке. А главное, поставят новые котлы и ряд новых насосов. Котлы это родовое проклятие корабля: бывало, что в самый ответственный момент, когда его несло на скалы, не работал ни один!

Пишут, авианосец получит новые комплексы ПВО – не мешало бы. Его ракеты заливало водой вследствие неправильного включения средств пожаротушения. Но на замену устаревшего ракетного комплекса «Гранит» («Кузя» все же ТАВКР, тяжелый авианесущий крейсер с невнятным назначением) денег не хватит, установить катапульты России не по силам, а без них этот огромный корабль остается просто крайне дорогостоящей каретой для катания адмиралов. Должен вернуться в состав флота в 2021 году.

Морская доктрина – 2030

А теперь снова вспомним о Мэхене. Год назад Путин подписал указ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 г. Документ ставит амбициозные задачи: сохранение второго места в мире по уровню мощи флота, масштабное военно-морское строительство и создание группировки авианосцев. Главной угрозой национальной безопасности России на море названы «стремления ряда государств, прежде всего Соединённых Штатов Америки и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе и в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил».

Документ подчёркивает океанский характер будущего российского военно-морского флота и создание существенного авианесущего компонента в его составе! «Без полноценного флота мы не сможем привлечь союзников, продемонстрировать силу и обеспечить экономический рост и глобальную безопасность. Достигнуть могущества в современном мире на пути к новой конфигурации безопасности, основанной на многополярности, невозможно без авианесущего флота, обеспечивающего военное присутствие в любой момент в любой точке планеты» — так писал один из экспертов при российском президенте, составлявший документ.

«Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над военно-морским флотом и будет стремиться к закреплению на втором месте в мире по боевым возможностям», — такова главная задача российского флота.

Эксперты отмечают, что для достижения этой цели России необходимо не только сократить отставание от находящихся на первом месте по военно-морской мощи США, но и не дать обогнать себя Китаю, который в последнее время проводит масштабную программу военно-морского строительства. «Есть очень хитрый момент, как считать критерии второго места, — заявил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. — Это численность, водоизмещение кораблей, число атомных подводных лодок или авианосцев? Мы держим второе место из-за относительно большого числа атомных подводных лодок, а если смотреть по тоннажу надводных кораблей, особенно первого и второго ранга, то Китай давно уже на втором месте».

В основах государственной военно-морской политики также говорится об обеспечении ВМФ крылатыми ракетами большой дальности, гиперзвуковыми ракетами, роботизированными средствами, «в том числе атомными необитаемыми подводными аппаратами» – вспомните о суперторпеде академика Сахарова!

В общем, идеи Мэхена в жизнь! Однако достаточно ознакомиться с корабельным составом российского флота, чтобы убедиться в полной несостоятельности «основ российской государственной политики» в этой области. Это не политика, а дешевое прожектерство и пустозвонство.

Обратимся к Википедии (Список кораблей Военно-морского флота Российской … – Википедия) и к статье Актуальный корабельный состав ВМФ России 2018, но ограничимся подлодками и крупными надводными кораблями.

Итак, 70 субмарин – из них 15 в ремонте и всего 13 новых, вошедших в состав флота в этом веке. ТАВКР не считаем, из трех ТАРКР (тяжелые атомные ракетные крейсера) лишь «Петр Великий» в строю, но боевая ценность его сомнительна, все три ракетных крейсера очень старые («Москва» 1982 года вступления в строй, «Маршал Устинов», который сейчас флагманом на учениях в средиземном море, 1986 года, «Варяг» – 1989). Из десяти БПК (из них четыре в ремонте) лишь одному менее 20 лет, остальным под 30 и за 30. Все четыре эсминца также далеко немолоды.

Каков же вывод из этого краткого анализа? Он однозначен: ВМС России это коллекция старых советских кораблей с древним вооружением и допотопной, непонятно как работающей, если вообще работающей, электроникой. Да, несколько из этих ветеранов модернизировали, но, боюсь, при этом лишь усугубили грехи всем известного советского качества не менее известным российским. Из новых надводных кораблей в наличии один фрегат и пять корветов. Причем перспектив быстрого обновления флота не просматривается – кораблей строится мало, и строятся они убийственно долго.

В таком случае, о каком втором месте можно говорить? Кого хотят обмануть руководители России и их эксперты? Флот Китая гораздо многочисленнее и новее! Там вышел на испытания уже второй авианосец и, судя по всему, уже заложен третий, атомный. В апреле китайские ВМС провели яркую демонстрацию своей мощи: в парадном строю прошли десятки новых кораблей, созданных военно-промышленным комплексом Поднебесной. Председатель КНР Си Цзиньпин, принимая парад, поставил задачу создать сильнейший флот в мире.

И это вполне по силам Китаю. Согласно мнению ряда экспертов, ВМС Китая действительно могут обогнать по численности американские к 2030 году. Не думаю, что это произойдет так скоро, но к середине века может случиться. Уже сейчас в строю китайского флота имеются авианосец, 16 современных эсминцев, 38 фрегатов, 41 корвет и атомные подводные ракетоносцы.

Резюме

В чем же причина российских неурядиц и долгостроев? В общем падении культуры производства и проектирования (да и тех, кто составляет техническое задание). И при советской власти это было ахиллесовой пятой кораблестроения, а сейчас, по мере всеобщего падения квалификации и профессионализма, и подавно. Но даже самый лучший проект приходится воплощать в металл на заводах со старым оборудованием, с плохими инструментами, с малоквалифицированными кадрами, при дефиците специалистов (доходило до того, что «Севмаш», строящий АПЛ, пытался набрать сотни инженеров в Норвегии!), при тотальном распиле бюджетных средств, воровстве и необязательности.

Вспомните приводящую в изумление и ужас информацию сварщика, написавшего открытое письмо Путину после работы на том же «Севмаше» в 2015 году: при сварке корпусов АПЛ там нарушают буквально все технологические режимы и нормы! Надеюсь, члены экипажей подлодок не читали этого письма…

Плюс западные санкции. Не имея собственного производства многих узлов и комплектующих, заводы заказывали их за рубежом, но после аннексии Крыма поставки прекратились, а импортозамещение идет крайне медленно и трудно, да и не обеспечивает ни нужного качества, ни требуемых показателей, ни надежности.

В заключение заметим, что настоящего, имеющего большой государственный смысл флота в России нет, и не предвидится. Нет, не зря известный монархист Шульгин сетовал, что флот погубил Россию. Он вечно заплывает дальше, чем следует.