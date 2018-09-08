«Объясните, как молодой девушке прожить в столице на 500 рублей?» 6 8.09.2018, 13:22

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Недавняя выпускница вуза о поисках работы и заработках.

Любе 22 года. В Минск она переехала из Столбцовского района пять лет назад. После окончания школы девушка решила непременно стать логистом и поступила в университет на бюджетное отделение. Говорит, первые месяцы только и слышала, что логистика — это очень крутое и перспективное направление, мол, как вам повезло, все будете при деле и с хорошей зарплатой. На практике все оказалось далеко не так, пишет onliner.by.

— Я училась по специальности «Транспортная логистика» в БНТУ, — рассказывает девушка. — Почему я пошла в эту сферу? Мне с детства нравилось все планировать, просчитывать и составлять маршруты. Мы учились четыре с половиной года, и все это время нам говорили, что мы будем крутые, что мы будем всем нужны, что на распределении нас оторвут с руками и ногами, что у нас будет высокая зарплата. Но уже с четвертого курса все кардинально изменилось. Нам начали говорить: шевелитесь, ищите уже сейчас, так как заявок очень мало. На пятом напрямую сказали, что никто не прислал запрос, поэтому нужно искать место распределения самим.

Люба и 31 ее одногруппник стали штурмовать предприятия Минска. Девушке не везло. Ни на один звонок не ответили положительно: зеленые выпускники никого не интересовали.

— Ты просто звонишь на предприятие: «Здравствуйте! Вам логист-распределенец нужен?» — «Нет». И так десятки, а то и сотни раз, — говорит девушка.

Ситуация Любы усложнялась еще и тем, что девушка, кроме практики, нигде не работала.

— Практика была так себе. Потому что студенту после второго или третьего курса особенно никто не доверяет, ты перекладываешь бумажки, и все. Поэтому никакого опыта я не получила, — объясняет она. — Работать с третьего курса я не пошла, так как поставила цель — за это время выучить английский. Почти каждый день у меня были занятия, поэтому я физически не могла ходить на работу.

«Коллега перевыполняла план в три раза, и у нее еле-еле выходило 600 рублей»

Каждый день студентка мониторила сайты с вакансиями и пачками рассылала резюме — и ей улыбнулась удача.

— Я нашла фирму, которая занималась экспедиторскими услугами. Шансы, что меня возьмут на распределение, были маленькие. Работодателей тоже можно понять: откуда они знают, что я могу и умею, может быть, это все для галочки, — рассуждает Люба.

Но директор дал новой работнице пять дней испытательного срока. Люба успешно прошла его, и руководство согласилось. Компания составила гарантийное письмо для вуза, Любу оформили по договору подряда. Казалось, проблема решена, можно выдохнуть.

— Работа состояла в том, чтобы свести заказчика и перевозчика, — объясняет Любовь. — Понятно, что сразу было тяжеловато, но потом я влилась, и мне даже понравилось. Но не все так классно, как казалось на первый взгляд. Был очень большой минус — зарплата. Мне пообещали 230 рублей оклада за выполнение плана и еще 30% от суммы сделки сверх плана. Звучит вроде бы и неплохо. Но только звучит. Моя коллега, которая перевыполняла план в три раза, получала всего на 300 рублей больше, у нее еле-еле выходило 600 рублей.

Она задавала вопросы руководству по этому поводу. На это начальство говорило: у фирмы сейчас нет денег в обороте, чтобы вам всем сейчас заплатить. Обещали платить в рассрочку к каждой зарплате. Это меня насторожило.

Ну и вдобавок зарплату не перечисляли на карточку, а выдавали наличкой. В общем, все сомнительно. Меня не радовала перспектива задержаться там на два года. Тем более что работодатель предупредил: если дают письмо, то в течение двух лет он меня никуда не отпустит. Конечно, а чего же не держать и работать за бесплатно?

Через пару недель работы Люба поняла: нужно убегать. Но как? Письмо уже лежит в вузе, а других вариантов распределения не было. Она долго колебалась, но коллеги по работе уговорили уходить и искать другую вакансию. Девушка забрала письмо и снова начала поиски.

«Узнала, что меня не взяли не из-за распределения, а потому что я девушка и могу уйти в декрет»

Снова десятки резюме, бесконечные звонки и отказ за отказом. Очень редко Любе предлагали прийти на собеседование — не наберется и десяти случаев. От некоторых работодателей Люба была в шоке.

— Я прихожу на собеседование в крупную компанию-перевозчик. Там и зарплата хорошая, правда, нужно было бы ездить в Дзержинск, но я уже морально была готова снимать квартиру в Малиновке и добираться, — рассуждает Люба. — Вроде бы и я понравилась нанимателю, и она мне, собеседование прошло очень оптимистично и закончилось на очень хорошей ноте. Честно, думала, что вакансия у меня в кармане.

Наниматель обещал перезвонить через неделю, но не позвонил. Люба набрала сама и услышала в ответ: «Знаете, мы тут поговорили с нашим руководством, нас не устраивает то, что вам нужно распределение, и мы вас не возьмем».

— Потом от друга отца, который работает там, я узнала, что меня не взяли не из-за распределения, а из-за того, что я девушка и могу уйти в декрет. Да, на собеседовании у меня спрашивали про личную жизнь. Да, на тот момент я встречалась с парнем. Но я подчеркнула, что свадьбы мы не планируем, как и детей в ближайшее время, — удивляется девушка.

Меня это очень разозлило. Я думала, что в XXI веке такого не существует. Но вот такие вещи встречаются. Откуда у людей берутся такие мысли в ближайшее время? До каких пор у нас будет знак равенства между свадьбой и декретом?

Между тем наступил ноябрь. Срок, к которому нужно было принести заявку на распределение, постоянно отодвигался. Люба ничего не могла найти и от отчаяния пришла к преподавательнице, отвечающей за распределение. Та попробовала еще раз разослать письма на минские предприятия, куда студенты позвонили уже по сто раз. Она стала рассылать письма на наши минские предприятия, хотя мы уже все по сто раз обзвонили их.

В итоге одно из предприятий Минска согласился взять к себе студента-распределенца. Вуз отправил двух студентов, и Любе повезло.

— Вариантов не было от слова «совсем», и меня устроила эта вакансия, — пожимает плечами она.

«Ты приходишь на работу и думаешь: «Где нас обманули? Что пошло не так в этом мире?»

С ноября прошлого года Люба стала работать логистом, а с января этого у нее началось распределение.

— Место хорошее, коллектив очень хороший. Они предоставили мне общежитие — это огромный плюс. Потому что за съем комнаты у бабульки где-нибудь в Шабанах пришлось бы платить минимум $100, — объясняет девушка. — Потому что зарплата… Хорошо если в месяц выходит 550 рублей, а обычно меньше. Прожить на такие деньги довольно сложно. Если бы не родители, то было бы гораздо хуже.

Знаете, я почему-то была уверена, что окончу вуз и больше у родителей не возьму и копейки. Хватит того, что они на меня во время учебы потратили. Но не вышло, приходится все равно просить, так как иначе никак.

Вот простой пример. Мне нужен пуховик на зиму. И я понимаю, что если не откладывать потихоньку, то на него уйдут все мои отпускные. А жить на что? В общем, я не понимаю, как девушке прожить в Минске месяц за 500 рублей?

Люба до сих пор мониторит рынок труда в поисках подработки. Говорит, сейчас больше всего нужны грузчики, водители Uber/«Яндекс.Такси», комплектовщики и уборщицы. Но эти вакансии девушке не особенно нравятся, и она продолжает поиски.

— Я подсчитала, что нынешней моей зарплаты для жизни в Минске недостаточно, — объясняет девушка. — Смотрите сами. Если снимать комнату — это минимум $100. Если «однушку» (в идеале очень хотелось бы свою кухню, чтобы никто не мешал), то придется платить $250. Это уже минимум 500 рублей. Ну и еще, думаю, 700 сверху, в сумме — 1200 рублей. На что? Еда, «коммуналка», проезд, минимально одеться, сходить пару раз в кафе и в кино, косметику (опять же очень среднюю, я же не пользуюсь люксовыми). Я не требую ничего сверхъестественного, это банальные вещи.

Стыдно вот сейчас говорить, что у тебя такая зарплата, что ты не можешь этого себе позволить.

Такой зарплаты для молодого специалиста без опыта работы я пока не видела. Да, какие-то крутые компании предлагают должности с такой зарплатой и для выпускников. Но там требования явно не для них. Нужно знать три языка, немного разбираться в IT, иметь опыт работы хотя бы года два. Откуда это все у молодых специалистов? Поэтому выбор небогат. Моя нынешняя работа — лучше, чем прошлая за 300 рублей в месяц.

— Но все равно обидно, что столько отучилась, вложила свой труд, а сейчас не хватает на жизнь, — вздыхает Люба. — В университете все говорят, что у нас очень крутая специальность и что зарплата будет 1000 рублей. А ты приходишь на работу и думаешь: «Где нас обманули? Что пошло не так в этом мире?»

Знаете, что для меня было самым большим удивлением? Что для моей нынешней работы, хоть она и по специальности, не нужно было учиться четыре с половиной года. То чем я занимаюсь сейчас, может делать человек, окончивший школу.