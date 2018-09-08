Как питаться осенью, чтобы быть здоровым и энергичным 1 8.09.2018, 16:00

Осень – пора чеснока, бобовых и орехов.

Хотя на улице еще почти лето, все же график жизни для большинства из нас уже стал "стандартным": работа, меньше движения, меньше солнца, меньше сна, больше планов и стрессов. Именно летом мы часто берем "курс на здоровье" и поэтому важно не сойти с него, когда начнется сезон "теплого одеяла с домашними плюшками», пишет диетолог Оксана Скиталинская для сайта "Новое время".

Любые стрессы, даже первое сентября, возврат к интенсивному труду и т.д., всегда влияют на активность иммунной системы. Если стресс кратковременный, это закаляет ее, если же длительный, наоборот, угнетает и ослабляет.

Поэтому коррекция режима питания и наполнение рациона нутриентами имеют действительно важное значение.

Режим питания

Если вы молодой человек без обостренных хронических заболеваний и имеете склонность к лишнему весу, но четко решили не только улучшить свое здоровье и нормализовать вес, а еще, возможно, увеличить шансы на долголетие, то вам подойдет двухразовый режим питания с одним перекусом в виде салата с оливковым маслом и чашки чая или напитка из цикория.

Если же у вас есть дефицит массы тела, то питание может быть трехразовым, полноценным, с одним небольшим перекусом в виде горсти орехов и чашки чая с молоком или сливками.

Такой режим питания оберегает организм от скачков инсулина, что бывает при частом питании, особенно при употреблении углеводной пищи.

Чеснок

Чеснок очень богат биологически активными веществами, которые буквально защищают мембраны клеток от окисления.

В самих клетках чеснок способствует увеличению такого ценного вещества, как глутатион, которая усиливает устойчивость клеток к стрессу и способствует самоочищению клеток от клеточного мусора (аутофагия). Чеснок обладает также выраженным противовоспалительным действием и замедляет старение.

К тому же чеснок является не только природным противовирусным и антибактериальным вкусным лекарством. Он также является нейропротектором, проще говоря, защищает мозг от старения и помогает сохранить ясную память, особенно, пространственную.

Это и профилактика болезни Альцгеймера при сердечно-сосудистых заболеваниях, когда бывает недостаточное кровоснабжение головного мозга.

Учитывая, что сидеть мы будем больше, сопротивляемость организма будет слабее, чеснок должен быть в рационе ежедневно.

Для тех, кто не может жевать свежий чеснок, есть хорошая альтернатива – экстракт свежего чеснока со всеми свойствами, кроме запаха.

Бобовые и орехи

Если вам кто-то посоветует избегать бобовых из-за того, что они могут что-то там нарушить в организме или обострить аутоиммунные болезни, не верьте, ведь это не подкреплено никакими научными исследованиями.

Бобовые очень ценны тем, что сочетают в себе качественный растительный белок и растворимую клетчатку – настоящий эликсир молодости и долголетия. Если мы в возрасте 40+ и 50+, нам обязательно нужно уменьшить количество животных белков в рационе и заменить их растительными. Так мы замедлим процессы воспаления и старения, а, следовательно, и риск многих болезней, связанных со старением.

Но почему бобовые и орехи?

Потому и те, и другие богаты фитатами, которые крайне необходимы для уменьшения воспаления, которое с возрастом усиливается, и профилактики раковых заболеваний.

Поэтому хоть одну маленькую чайную ложечку бобовых (легче усваиваются чечевица и маш) и горсть орехов съешьте ежедневно. Если же у вас есть обострения заболевания кишечника, тогда пока воздержитесь, но, как только обострение пройдет, вспомните о полезных фитатах.

Если добавить к этому разноцветные овощи, особенно зеленые, а также ягоды, считайте, что вы сделали очень много, чтобы однажды на день рождения задуть 100 свечей на своем торте.