«Для Путина идет обратный отсчет» 1 1.05.2024, 8:58

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Важный момент упущен.

В Кремле уже не раз заявляли о якобы «готовности к переговорам» с Украиной, но украинские власти такую возможность исключают. На самом деле, с режимом Путина в РФ никогда не удастся о чем-то договориться.

Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в комментарии «24 каналу».

По его словам, Россия пытается показать, что якобы является лидером мира. Но авторитарный, диктаторский режим всегда держится на внешнем враге, даже если такого вообще не существует. Тогда его просто нужно создать и с ним воевать.

"Нужно подбрасывать новые войны, рассказывать о достижениях, сражаться за геополитическое влияние. Но Путин, начав войну в Украине, вернул Россию на путь неизбежного самоуничтожения», — отметил политтехнолог.

Тизенгаузен подчеркнул, что хотя российский диктатор аннексировал Крым, оккупировал другие регионы Украины, убил тысячи невинных людей – все это не пройдет безнаказанно. Когда, по словам эксперта, пройдут десятилетия — наступит раскаяние, выплата репараций, признание геноцида и «Путин уже встал на этот путь, сейчас идет обратный отсчет».

«Распадающаяся империя уже никогда не достигнет своего прежнего уровня. Россия в учебниках истории останется страной, которая напала на другое, значительно меньшее государство, но получила достойный ответ», – добавил Борис Тизенгаузен.

По его словам, преступные режимы действительно могут продержаться достаточно долго, но Путин поставил Россию на такой уровень, когда она может только скатываться вниз. Признания и славы уже не будет, а преемника диктатора никто не примет с уважением – этот момент прошел.