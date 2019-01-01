Белорусы провели в Майами акцию против агента Лукашенко 3 1.01.2019, 12:02

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Американским инвесторам рассказали правду о диктаторском режиме.

29 декабря 2018 года в состоялась встреча временного поверенного Республики Беларусь в США Павла Шидловского с возможными инвесторами в США, сообщают белорусские активисты в «Фейсбуке»:

«В рекламном буклете, почему то указанный как «посол Республики Беларусь».

По приказу из Минска, либо по душевному порыву, к теплому Майамскому солнцу он прибыл привлечь инвесторов из США. Ведь инвестиции как никогда нужны диктаторскому режиму Лукашенко.

Встреча проходила в отеле «Knights Inn». И только в дипломатическом консульстве знают во сколько обошлась организация этой встречи беларуским «тунеядцам» и пенсионерам, на которую, справедливости ради отметим, пришло всего 6 человек.

А в это же время у главного входа в отель, активными неравнодушными белорусскими гражданами, был проведен мирный протест, который напомнил о жертвах политических репрессий диктаторского режима Лукашенко, об отсутствии соблюдения прав человека и политических заключенных, об ущемление свободы СМИ.

О том, что жизнь в Республике Беларусь регламентируется целенаправленной репрессивной правовой базой, о практике лишения свободы политических оппонентов по сфабрикованным обвинениям, продолжающихся нарушений права на жизнь, в виде регулярного применения смертной казни. О лишении свободы предпринимателей для «отжима» частного бизнеса. О том, что Законодательство в Республике Беларусь изначально нацелено на аресты и штрафы для предпринимателей и инвесторов.

Мирный протест был организован администрацией группы «Беларусы в Miami», а так же поддержан белорусским оппозиционным художником Дмитрием Богатищевым. Особенность работ Дмитрия заключается в том, что он пропускает свое несогласие с белорусским режимом через фильтр мировосприятия художника, что находит свое выражение в остроумных политических карикатурах на Лукашенко.