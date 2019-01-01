В Беларуси с 1 января появились невиданные дорожные знаки 4 1.01.2019, 15:55

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Те, кто отважатся сегодня утром сесть за руль, могут встретить на дороге много нового.

Если ранним зимним утром вы проснетесь, сядете в машину и отправитесь отдавать визиты вежливости друзьям и родственникам, не пугайтесь: на дорогах могут стоять невиданные доселе новые знаки, пишет abw.by.

Дело в том, что с 1 января 2019 года в СТБ 1300-2014 "Технические средства дорожного движения. Правила применения" вступают в силу изменения. Расскажем об основных.

Знакомьтесь: "мама с дочкой" (или "шотландец с сыном"). С 1 января 2019 года при пересечении улицы или дороги такая табличка может приветствовать пешеходов. Таков будет знак дополнительной информации (табличка), который может устанавливаться на пешеходных переходах вблизи школ, детских дошкольных учреждений и учреждений здравоохранения и размещаться лицевой стороной к пешеходам.

Наверное, учитывая возникающие споры между велосипедистами и пешеходами, внесли изменения в установку соответствующих знаков.

Допускается по согласованию с ГАИ использование существующих тротуаров для велосипедного движения путем выделения на тротуаре пешеходной и велосипедной дорожек с использованием разметки 1.1. При этом должна обеспечиваться минимальная ширина проезжей части:

для пешеходного движения - не менее 1,5 м;

для велосипедного движения в одном направлении - не менее 1,75 м, в двух направлениях - не менее 2,5 м.

Разберитесь сейчас, у пешеходов преимущество перед велосипедистами или наоборот. Вот только интересно, а законно ли детям передвигаться на двух- (до определенного возраста) и трехколесных детских велосипедах по тротуару (для пешеходов) и будет ли это считаться нарушением?

Для обозначения населенных пунктов сельского типа, кроме агрогородков, должны применяться знаки 5.22.1.

Скорее всего, экономически неоправданно оказалось устанавливать "большие знаки" 5.22.2 для обозначения деревень.

Дополнен СТБ знаками (с правилами установки), касающимися платных дорог.

И вперед, в будущее - появились знаки АЗС со станциями для зарядки.

Из "электросферы" и новые таблички 7.4.9 и 7.25.

Что еще нового мы увидим на дорогах? На участках, где ПДД установлено ограничение максимальной скорости 20 км/ч (в жилых зонах, дворовых и прилегающих территориях), знак 1.16.1 "Искусственная неровность" допускается не устанавливать и соответствующую разметку не наносить.

Также СТБ дополнен разделом "Дорожные зеркала". Зеркала могут устанавливаться на участках дорог, где расстояние продольной и поперечной видимости менее нормативного значения.

Но самое насущное и важное дополнение к стандарту - это урегулирование использования знака RADAR. Знак 1.36 "Контроль режима движения" должен устанавливаться в местах эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Знак 1.36 должен устанавливаться вне населенного пункта на расстоянии 150-300 м до места установки специальных технических средств, а в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м.

В местах эксплуатации стационарных специальных технических средств предусматривается установка постоянных дорожных знаков, в местах применения мобильных специальных технических средств - временных знаков на переносных стойках.

И главное - на участках дорог с разделительной полосой знак должен дублироваться на разделительной полосе! К слову, мы писали о том, что отсутствие дублирования знака RADAR на крупных автомагистралях ставит участников движения в неравное положение. Теперь ситуация исправлена, и это отличная новость!

Приятных путешествий! И не нарушайте.