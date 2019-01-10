закрыть
10 января 2019, четверг, 12:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Реальные зарплаты в Беларуси даже ниже «минималки»

26
  • 10.01.2019, 9:30
  • 8,154
Карикатура: Катерина МАРТИНОВИЧ

Это позорный результат правления Лукашенко.

С нового года в Беларуси минимальная зарплата на бумаге выросла с 305 до 330 рублей ($152). Несмотря на такое «щедрое» повышение, по сравнению с соседними странами Беларусь оказалась на самом последнем месте по уровню «минималки». Даже в соседней воюющей Украине она выше.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил экономиста Льва Марголина:

- Такая минимальная зарплата - позор для государства и это при том, что «минималку» каждый год повышают. Скажу так, главный ужас положения даже не в том, что у нас «минималка» всего 330 рублей и это меньше, чем в соседних странах, а в том, что во многих населенных пунктах, особенно районных центрах, поселках люди не имеют возможности получить даже этот мизер.

Они получают 150-200 рублей. Работодатели очень легко обходят ограничение. Хотя, казалось бы, по закону никому нельзя платить меньше, чем минимальная зарплата. Людей просто переводят на 0,5 ставки, на 2/3 ставки, то есть на столько, насколько у работодателя есть средств. Если есть возможность платить на 2/3, значит человек получит 220 рублей ($110) на законных основаниях, если нет, то 165 рублей - переведут на полставки.

Ситуация выглядит так, что в нашей стране минимальная зарплата крайне мала, но и поднять ее пока нельзя. Это результат правления Лукашенко. Если сделать минимальную зарплату, например, 400-500 рублей, то просто все поголовно будут работать неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. Экономика такой минимальной зарплаты просто не потянет. Вот в таком мы положении. На мой взгляд, пока экономика не будет реформирована - ситуация не изменится.

- Почему минимальная зарплата в Беларуси носит формальный характер? Ведь прожить на такие деньги при существующих ценах просто нереально.

- Дело в том, что если бы у нас была рыночная экономика, то тогда государство было бы обязанно защищать права трудящихся. В условиях же, когда большая часть экономики и принадлежит этому государству, то такой показатель, как минимальная зарплата - становится чисто формальным.

Беларусь входит в разные международные организации и профсоюзы, чтобы там не было претензий, должна быть зафиксирована минимальная зарплата. На бумаге. Хотя она, как я уже говорил, ничего не отражает.

- В 1990-ые годы Беларусь, Литва и Польша находились в равных экономических условиях. Почему же мы так отстали от стран-соседок?

- Очевидно, Польша решительным шагом двинулась по пути реформ, а правительство Беларуси решило присосаться к соседней России и паразитировать на ее теле. До тех пор пока Россия «процветала», мы кое-как рядом с ней существовали. Когда же начались проблемы у РФ, то на Беларуси они отразились с двойной силой.

Подчеркну, пока не будет взят курс на решительное, кардинальное, системное реформирование экономики, толку не будет.

- В мире один из показателей уровня жизни - это то, какая часть зарплаты остается после оплаты основных платежей. В этом году в Беларуси запланировано повышение коммуналки в два этапа, а ведь многие говорят, что после оплаты платежей на жизнь остается весьма скромная сумма. Что же делать людям, которые получают $152?

- Уверен, что диспропорция между коммуналкой и заработной платой будет только расти. Я бы выделил здесь две причины. Во-первых, потому что у нас коммунальные платежи - это абсолютный «черный ящик». Никто не знает откуда берутся тарифы и как они устанавливаются. То нам заявляют, что мы платим уже 80 процентов себестоимости ЖКУ, в следующем же году оказывается, что всего 60 процентов. В этой сфере у нас все весьма непрозрачно и, к сожалению, нет конкурентной среды.

Сложившаяся ситуация будет продолжаться до тех пор, пока народ будет терпеть. Как только он перестанет это делать, то тут же отыграет показатели назад. Нужно, чтобы белорусы возмутились и стали бороться!

Власти же как делают? Не сразу резко повышают цену, а понемножку, проверяя реакцию. Вспомните только, как 28 раз за прошлый год повышались цены на бензин.

Беларуси досталась в наследство советская система ЖКХ. Ее нужно реформировать. Это не должна быть система, а рыночная среда, где юридические лица и предприниматели конкурировали бы между собой за право оказывать услуги.

Я вас уверяю, эти услуги вполне могли бы быть рентабельными. Если бы оказывающий услуги завышал цены, то с ним можно бы было разорвать договор, перейти к другому поставщику. Люди бы от этого очень выиграли.

Мне кажется, государство должно избавиться от этой нагрузки — жилищно-коммунального хозяйства. В общем, вся наша экономика требует кардинального реформирования и ЖКХ не является здесь исключением.

- Как вы думаете, что было бы с чиновниками и министрами, если бы им пришлось побывать в шкуре простых белорусов и прожить месяц на 152 доллара?

- Естественно, они на такие деньги не прожили бы. Писать цифры на бумаге легко, а вот почувствовать на себе — другое дело. Хотя, уверяю вас, что в сельской местности многим приходится жить и на меньшие суммы. Люди вынуждены вести подсобное хозяйство, собирать грибы, ягоды.

Чиновники просто не пробиваемы, далеки от проблем населения. Они нашил бы тысячи отговорок, оправданий. Тет-а-тет они бы обсуждали, что экономику нужно реформировать, но у нас все зависит от одного человека и пока народ не заставит его принять такое решение, мы будем жить в ситуации, которую имеем.


популярное за неделю

Мнение

Коллективный Путин
Коллективный Путин Лилия Шевцова
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья
Путину стали приходить счета за почти 20 лет вранья Леонид Гозман
Осень патриарха
Осень патриарха Игорь Эйдман
«Тунеядцев» надо защищать
«Тунеядцев» надо защищать Михаил Пастухов