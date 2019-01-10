Реальные зарплаты в Беларуси даже ниже «минималки» 26 10.01.2019, 9:30

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Карикатура: Катерина МАРТИНОВИЧ

Это позорный результат правления Лукашенко.

С нового года в Беларуси минимальная зарплата на бумаге выросла с 305 до 330 рублей ($152). Несмотря на такое «щедрое» повышение, по сравнению с соседними странами Беларусь оказалась на самом последнем месте по уровню «минималки». Даже в соседней воюющей Украине она выше.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил экономиста Льва Марголина:

- Такая минимальная зарплата - позор для государства и это при том, что «минималку» каждый год повышают. Скажу так, главный ужас положения даже не в том, что у нас «минималка» всего 330 рублей и это меньше, чем в соседних странах, а в том, что во многих населенных пунктах, особенно районных центрах, поселках люди не имеют возможности получить даже этот мизер.

Они получают 150-200 рублей. Работодатели очень легко обходят ограничение. Хотя, казалось бы, по закону никому нельзя платить меньше, чем минимальная зарплата. Людей просто переводят на 0,5 ставки, на 2/3 ставки, то есть на столько, насколько у работодателя есть средств. Если есть возможность платить на 2/3, значит человек получит 220 рублей ($110) на законных основаниях, если нет, то 165 рублей - переведут на полставки.

Ситуация выглядит так, что в нашей стране минимальная зарплата крайне мала, но и поднять ее пока нельзя. Это результат правления Лукашенко. Если сделать минимальную зарплату, например, 400-500 рублей, то просто все поголовно будут работать неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. Экономика такой минимальной зарплаты просто не потянет. Вот в таком мы положении. На мой взгляд, пока экономика не будет реформирована - ситуация не изменится.

- Почему минимальная зарплата в Беларуси носит формальный характер? Ведь прожить на такие деньги при существующих ценах просто нереально.

- Дело в том, что если бы у нас была рыночная экономика, то тогда государство было бы обязанно защищать права трудящихся. В условиях же, когда большая часть экономики и принадлежит этому государству, то такой показатель, как минимальная зарплата - становится чисто формальным.

Беларусь входит в разные международные организации и профсоюзы, чтобы там не было претензий, должна быть зафиксирована минимальная зарплата. На бумаге. Хотя она, как я уже говорил, ничего не отражает.

- В 1990-ые годы Беларусь, Литва и Польша находились в равных экономических условиях. Почему же мы так отстали от стран-соседок?

- Очевидно, Польша решительным шагом двинулась по пути реформ, а правительство Беларуси решило присосаться к соседней России и паразитировать на ее теле. До тех пор пока Россия «процветала», мы кое-как рядом с ней существовали. Когда же начались проблемы у РФ, то на Беларуси они отразились с двойной силой.

Подчеркну, пока не будет взят курс на решительное, кардинальное, системное реформирование экономики, толку не будет.

- В мире один из показателей уровня жизни - это то, какая часть зарплаты остается после оплаты основных платежей. В этом году в Беларуси запланировано повышение коммуналки в два этапа, а ведь многие говорят, что после оплаты платежей на жизнь остается весьма скромная сумма. Что же делать людям, которые получают $152?

- Уверен, что диспропорция между коммуналкой и заработной платой будет только расти. Я бы выделил здесь две причины. Во-первых, потому что у нас коммунальные платежи - это абсолютный «черный ящик». Никто не знает откуда берутся тарифы и как они устанавливаются. То нам заявляют, что мы платим уже 80 процентов себестоимости ЖКУ, в следующем же году оказывается, что всего 60 процентов. В этой сфере у нас все весьма непрозрачно и, к сожалению, нет конкурентной среды.

Сложившаяся ситуация будет продолжаться до тех пор, пока народ будет терпеть. Как только он перестанет это делать, то тут же отыграет показатели назад. Нужно, чтобы белорусы возмутились и стали бороться!

Власти же как делают? Не сразу резко повышают цену, а понемножку, проверяя реакцию. Вспомните только, как 28 раз за прошлый год повышались цены на бензин.

Беларуси досталась в наследство советская система ЖКХ. Ее нужно реформировать. Это не должна быть система, а рыночная среда, где юридические лица и предприниматели конкурировали бы между собой за право оказывать услуги.

Я вас уверяю, эти услуги вполне могли бы быть рентабельными. Если бы оказывающий услуги завышал цены, то с ним можно бы было разорвать договор, перейти к другому поставщику. Люди бы от этого очень выиграли.

Мне кажется, государство должно избавиться от этой нагрузки — жилищно-коммунального хозяйства. В общем, вся наша экономика требует кардинального реформирования и ЖКХ не является здесь исключением.

- Как вы думаете, что было бы с чиновниками и министрами, если бы им пришлось побывать в шкуре простых белорусов и прожить месяц на 152 доллара?

- Естественно, они на такие деньги не прожили бы. Писать цифры на бумаге легко, а вот почувствовать на себе — другое дело. Хотя, уверяю вас, что в сельской местности многим приходится жить и на меньшие суммы. Люди вынуждены вести подсобное хозяйство, собирать грибы, ягоды.

Чиновники просто не пробиваемы, далеки от проблем населения. Они нашил бы тысячи отговорок, оправданий. Тет-а-тет они бы обсуждали, что экономику нужно реформировать, но у нас все зависит от одного человека и пока народ не заставит его принять такое решение, мы будем жить в ситуации, которую имеем.