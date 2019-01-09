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У самых экономных белорусов счета за электричество вырастут на 7 рублей

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  • 9.01.2019, 15:32
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Новые единые тарифы больше прежних субсидируемых.

С этого года власти решили отменить дифференцированные тарифы на электричество, которыми белорусы пользовались с февраля 2013 года, пишет kp.by.

Работали они по такому принципу: укладываешься в установленный лимит – значит, платишь за электроэнергию по льготным тарифам, которые субсидировало государство. А за перерасход доплачивать приходилось уже по полным. С 1 января тарифы стали едиными: для квартир с газовыми плитами – 0,1746 руб. за кВт*ч, с электрическими – 0,1484 руб. за кВт*ч.

Подорожает ли теперь электроэнергия? Раньше обладатели газовых плит оплачивали по льготному тарифу первые 150 киловатт-часов в месяц (в прошлом году – 0,1433 руб. за кВт*ч), а все, что сверх, уже по полному (0,1841 руб. за кВт*ч). А в квартирах с электроплитами было сразу три ступени тарифов. Первые 250 кВт*ч обходились по 0,1218 руб., расход с 250 до 400 кВт*ч – по 0,1583 руб., а сверх 400 кВт*ч – по 0,1841 руб.

Получается, новый единый тариф оказался выше прежних субсидируемых, но ниже стопроцентных. Поэтому для тех, кто раньше укладывался в льготные нормы, счет за электричество изрядно потяжелеет. Да и те, кто вылезал за эти рамки, тоже начнут платить больше (см. «Считалку «КП»).

Тем не менее, раздельные тарифы в зависимости от времени суток все-таки сохранились, хоть и тоже увеличились. Пользоваться ими могут те, у кого установлены специальные счетчики. В прошлом году один киловатт-час во время пиковых нагрузок (с 17.00 до 22.00) стоил 0,2436 руб., в этом – 0,2968. Все остальное время в прошлом году надо было платить 0,0853 руб. за киловатт-час, а в этом – 0,1039.

СЧИТАЛКА «КП»

Для кого новые тарифы окажутся самыми невыгодными?

Представим, что семья, живущая в квартире с газовой плитой, в месяц тратит 150 кВт*ч. В прошлом году они укладывались в субсидируемые тарифы и платили 21 руб. 50 коп. в месяц. По новым тарифам за тот же объем потребления платить придется 26 руб. 19 коп. Разница – 4 руб. 69 коп.

Если та же семья в лимиты не укладывалась и тратила 200 кВт*ч в месяц, то в прошлом году ей приходилось платить 30 руб. 71 коп. В этом надо будет 34 руб. 92 руб. То есть все равно получается на 4 руб. 21 коп. дороже.

Теперь возьмем семью, живущую в квартире с электрической плитой. Если раньше она укладывалась в 250 кВт*ч в месяц, то платила за этот объем 30 руб. 45 коп. Теперь будет платить 37 руб. 40 коп. – сразу на 6 руб. 95 коп. больше. За 400 кВт*ч раньше нужно было платить 54 руб. 20 коп., теперь – 59 руб. 36 коп. Разница – 5 руб. 16 коп. Ну, а если расход составляет, например, 500 кВт*ч в месяц, то раньше он обходился в 72 руб. 61 коп., а теперь – в 74 руб. 20 коп. Разница невелика, всего 1 руб. 59 коп.

Получается, заметнее всего нынешнее изменение тарифов окажется для тех, кто живет в квартире с электроплитой и раньше старался укладываться в льготные тарифы.


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