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О поставках продуктов из Беларуси в «ДНР» и «ЛНР» рассказали водители

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  • 10.01.2019, 10:54
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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО ТАСС

Некоторые брестские предприятия исподтишка торгуют с оккупированным Донбассом.

Несмотря на предупреждения из Киева, белорусские предприятия с ведома властей продолжают торговлю с оккупированными территориями Донбасса. «Белсат» нашел очередную схему, согласно которой в самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» продают кур, сахар и алкоголь.

Продукцию произвели и экспортировали! Вопрос – куда? Журналист Александр Левчук узнал, что некоторые брестские предприятия исподтишка торгуют с оккупированным Донбассом.

- Мне рассказали об этом водители, которые возят товары туда. Это предприятие «Дружба», что уже удалось доказать. Известно еще о предприятии «Белалко», которое возит алкоголь свой как в Украину, так и на оккупированные территории, – говорит Александр Левчук.

Беларусь везет на оккупированные территории мясо птицы из Барановичей, белый сахар из Жабинки и алкогольные напитки из Бреста.

Через специальный сервис для дальнобойщиков lardi-trans.com можно увидеть регулярность трафика отечественных товаров в захваченные украинские территории.

Ранее СМИ публиковали расследования о неофициальной торговле с Донбассом. МИД Украины направлял ноту в МИД Беларуси в связи с этим расследованием и теми фактами. Речь в частности о видеоматериале так называемого Министерства информации «ДНР», где говорилось о сборке из комплектующих Белорусского МАЗа тракторов и экскаваторов в оккупированном городе Торез.

«Это сотрудничество не угадывается на официальном уровне вообще, его скрывают. Когда позвонили в МАЗ, то там ответили, что не знают ничего насчет ситуации о торговле с Донецком», – говорят журналисты.

Однако знает посредник – что МАЗ, МТЗ и «Амкодор» работают через российские фирмы «прокладки». Из России автомобили попадают и в Донецк. Номинально технику должны использовать в коммунальных целях. Фактически – и в военных, не исключил журналист Ярослав Стешик:

«Обычно на войне они роют окопы и блиндажи, а на шасси МАЗ можно поставить и кузов для перевозки солдат и боеприпасов, и ракетную систему залпового огня «Град»».

После всех расследований Киев проверяет факты прямых поставок белорусской продукции в самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Под санкции уже попали Минское предприятие «Мир пива» и Мозырский ликеро-водочный завод.

О том, что есть опасность санкций – наш МИД предупреждал все предприятия из списка подозреваемых, но торговать не запрещал.

«Белорусские власти на высшем уровне безусловно выдали такой карт-бланш предприятиям, мол – торгуйте, пополняйте бюджет», – рассказывает Игорь Ильяш.

Договора подписываются через цепь фирм, деньги летят также через российских посредников.

Украинская сторона не в состоянии отслеживать белорусскую контрабанду, которая входит через восточную, занятую пророссийскими боевиками границу.


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