Американские кинооператоры назвали лучшие фильмы 20-го века 1 10.01.2019, 14:36

1,485

Список состоит из сотни самых знаковых для киноиндустрии фильмов, снятых в период с 1927 по 2000 год.

Американское общество кинооператоров в честь своего 100-летия составило список из сотни самых знаковых для киноиндустрии фильмов, снятых в период с 1927 по 2000 год. Во главе рейтинга оказался «Лоуренс Аравийский», пишет РБК.

Операторы оценивали работу своих коллег, выделив Джордана Кроненвета за его решения при съемках «Бегущего по лезвию» Ридли Скотта (1982), Витторио Стораро за «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы (1979), а также Грэга Толанда, снимавшего «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса (1941), и других.

В десятку вошли такие картины, как «Крестный отец» (1972), «Бешеный бык» (1980), «Конформист» (1970), «Дни жатвы» (1978), «2001 год: Космическая одиссея» (1968) и «Французский связной» (1971).

Общество обращает внимание, что собранная его участниками коллекция «представляет ряд стилей, эпох и визуальных решений и отмечает картины, которые до сих пор вдохновляют кинематографистов и оказывают влияние на будущие поколения».

Так, футуристичный «Метрополис», биографический «Наполеон» и драматичный «Восход солнца», снятые в начале прошлого века, также попали в сотню лучших фильмов. Американские кинооператоры увековечили сразу две ленты Акиры Куросавы — «Расемон» и «Семь самураев», — которые снимали Кадзуо Миягава и Асакадзу Накаи. В рейтинг вошли и документальная картина «Барака», в которой оператор Рон Фрике сам же выступил режиссером, и несколько работ Стивена Спилберга, включая «Список Шиндлера» и «Империю солнца», и популярные фильмы конца XX века — «Побег из Шоушенка», «Спасти рядового Райана», «Красота по-американски», «Матрица». Единственной отечественной картиной в списке стал фильм Михаила Калатозова «Я — Куба», снятый Сергеем Урусевским.

Список ASC впервые в беспрецедентном масштабе демонстрирует лучшие картины в истории кинематографа прошлого столетия, отобранные профессиональными кинооператорами, отмечает Variety.