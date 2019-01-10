Открыт новый международный маршрут Брест - Белосток 3 10.01.2019, 18:45

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Иллюстрационное фото

Стоимость билета из Бреста составляет 16 рублей.

Открытие нового международного маршрута Брест-Белосток анонсировано на официальном сайте Брестского автобусного парка. Первый регулярный рейс в Подляшское воеводство и назад уже произошел 9 января.

Стоимость билета из Бреста составляет 16 рублей, а выезд осуществляется в 05:00 по белорусскому времени. В обратном направлении автобус выезжает в тот же день в 12:40 по польскому времени.

Курсирует транспорт по понедельникам, средам, пяницам и на выходных. Это не первая попытка соединить Брест и Белосток прямым рейсом, расстояние между которыми около 140 километров. Раньше, чтобы добраться из одного города в другой общественным транспортом, нужна была пересадка в Гродно, Бялой Подляшской либо в Варшаве.